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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ?

В "Астану" или "Ордабасы": будет ли Меркель играть в КПЛ?
©ФК "Газиантеп"

Страшные последствия землетрясения в Турции затронули футбол и в том числе отразились на карьере Александра Меркеля. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, может ли полузащитник перейти в казахстанский клуб в ближайшее время.

На днях "Газиантеп", за который выступал Меркель, официально сообщил, что отказывается продолжать участие в нынешнем сезоне чемпионата и Кубка Турции. Стоит отметить, что город Газиантеп сильно пострадал от землетрясения, в частности, была разрушена историческая крепость. В момент этого события Меркель находился в другом городе и никто из его близких не пострадал.

Позже Александр сообщал, что, скорее всего, на этом его союз с футбольным клубом "Газиантеп" будет закончен, поскольку уже в июне официально завершается его контракт. Будущее "Газиантепа" на данный момент выглядит неопределенным, хотя в футбольном союзе Турции склоняются к тому, что в следующем сезоне "Газиантеп" и "Хатайспор" (еще один клуб, снявшийся с чемпионата) все равно примут участие в турнире.

Учитывая, что сейчас Меркель близок к статусу свободного агента, возникает вопрос, а может ли он переехать в Казахстан? Ведь в КПЛ трансферный период в самом разгаре, многие клубы еще до конца не укомплектовались. Тем более сам хавбек ранее говорил, что хотел бы поиграть в одном из казахстанских клубов.

Но есть два существенных фактора, которые мешают подобному развитию событий. У Меркеля по-прежнему нет паспорта Казахстана, а приглашать его легионером (не забывая о том, что он играл за сборную) выглядит достаточно странно. Кроме того, есть финансовая сторона. После эффективной перезагрузки в Нидерландах Александр развернул карьеру в сторону капитализации своего футбольного имени и уровня. Сначала у него был отличный контракт в  Саудовской Аравии, а затем он получил достаточно хорошие условия в Турции. В частности, по данным capology.com, в "Газиантепе" Меркель зарабатывал 850 тысяч евро. В Казахстане сейчас едва ли есть клуб, который готов платить такие деньги даже очень сильным игрокам. Но если гипотетически представить, что каким-то чудом Александр в ближайшее время вернет паспорт Казахстана и согласится пойти на финансовые уступки в КПЛ, кто мог бы его подписать?

Чаще всего в Казахстане Меркеля связывали с "Астаной". Он даже сам подтверждал, что к нему несколько раз был интерес от столичного клуба. В команде Григория Бабаяна на данный момент есть три полузащитника уровня основы, но за их спинами лишь молодежь. В общем, игрок на позицию центрхава точно не помешал бы, тем более с таким набором навыков, как у Меркеля. Но пока для "Астаны" приоритетны другие позиции для усиления и даже свободный Меркель с вышеописанными условиями не будет для них важной кадровой задачей.

Кроме "Астаны", шансы остальных клубов КПЛ представляются ничтожными либо просто у них даже не будет намерения выходить на игрока. Теоретически такую попытку может предпринять лишь набирающий силу "Ордабасы", поскольку футболиста на эту позицию они как раз ищут. Их амбиции и селекция этой зимой действительно впечатляют. В Шымкент уже приземлились серьезные игроки сборной Узбекистана и лидеры сборной Казахстана, поэтому вариант с Меркелем вписывался бы в эту трансферную когорту.

Но, возвращаясь к реалиям, наш прогноз состоит в том, что Александр, вероятно, продолжит карьеру в зарубежном чемпионате или, например, переберется в другой турецкий клуб, ведь до катастрофы он проводил нынешний сезон в Суперлиге вполне качественно и продуктивно.

Фото: КФФ©

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Метки:
Меркель Александр Турция Сборная РК по футболу КПЛ Астана ФК Ордабасы ФК

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