В "Астане" рассказали об интересе к Бауыржану Исламхану

ФК "Астана" рассматривал заключение контракта с отбывшим наказание за допинг экс-капитаном сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом, передает Meta-ratings.kz. Однако до переговоров дело не дошло.

"Переговоров не было, однако интерес у "Астаны" был. В силу того, что Исламхан не играл два года, мы не могли рисковать. Сейчас передо мной и тренерским штабом стоит задача – еврокубки. Мы очень точечно подходим к трансферной политике, чтобы не допустить ошибок", - сказа генеральный директор "Астаны" Арслан Беспаев.

Напомним, у Исламхана завершилась двухлетняя дисквалификация за употребление допинга. В январе он подписал контракт с "Ордабасы", с которым 25 февраля "Астана" сыграет за Суперкубок Казахстана.

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