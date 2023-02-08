В "Астане" приняли решение по футболисту сборной Казахстана

Полузащитник "Астаны" Аслан Дарабаев продолжит карьеру в столичном клубе. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что такое решение приняли в тренерском штабе "Астаны".

Дарабаев со своей стороны готов доказать свою состоятельность в составе чемпионов Казахстана.

В прошлом сезоне с приходом на пост главного тренера Григория Бабаяна хавбек не всегда попадал в стартовый состав, однако у экс-тренера Срджана Благоевича он был основным и в "Каспии", и в "Астане".

Ранее СМИ отправляли одного из ведущих игроков сборной Казахстана в костанайский "Тобол".

В карьере 34-летнего Дарабаева также были талдыкорганский "Жетысу", павлодарский "Иртыш", алматинский "Кайрат", карагандинский "Шахтер", "Атырау" и "Актобе". В активе имеет четыре матча за молодежную сборную.

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