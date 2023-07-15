В "Аксу" переходит защитник из Сербии

Сербский центральный защитник Марко Николич близок к переходу в павлодарский "Аксу".
Команда Вахида Масудова находилась в поиске усиления обороны и похоже нашла необходимого кандидата. По информации Айдына Кожахмета в "Аксу" перейдет 25-летний Марко Николич.
Защитник уже полгода находится без клуба. До "Аксу" он выступал за литовский "Ритеряй".
Кроме того, на родине Николич защищал цвета таких клубов как "Инджия" и "Рад", а также играл за украинский "Арсенал" и венгерские клубы "Будафок" и "Дебрецен".
Напомним, что "Аксу" занимает последнее, 14-е место в чемпионате Казахстана, набрав семь очков после 15 матчей.
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