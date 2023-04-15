"Уйдите н**** от него". Спортивный директор "Окжетпеса" принял участие в потасовке с арбитром

После матча шестого тура чемпионата Казахстана между "Каспием" и "Окжетпесом" игроки команды из Кокшетау были недовольны решениями главного судьи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сразу после финального свистка, зафиксировавшего победу "Каспия" (2:1), несколько футболистов "Окжетпеса" пытались поговорить с арбитром Рустамом Омаровым. Однако в это же время в диалог вступил спортивный директор "Окжетпеса" Бакдаулет Кожабаев, он вышел на поле и в эмоциональной форме велел игрокам прекратить споры с судьей, бросив фразу: "Уйдите н**** от него, не разговаривайте с ним".
"Окжетпес" потерпел третье поражение в сезоне, а "Каспий" одержал первую победу в КПЛ-2023 после отставки Кахабера Цхададзе.
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