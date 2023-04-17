"Утром я летел в Астану, а потом меня продали в "Кайрат". Почему Жоао Пауло ценит Алматы и как он зажигает в КПЛ

Самым ярким игроком в матче "Астана" - "Кайрат" стал нападающий алматинский клуба Жоао Пауло. Корреспондент Vesti.kz напоминает о потрясающей стабильности бразильца и его важнейшей роли в составе командs Кирилла Кекера.

При голливудской оболочке победы "Кайрата" над "Астаной", где большой акцент уделяется наличию сразу семи воспитанников алматинского клуба в основе, большое влияние на результаты "желто-черных" так или иначе остается именно у Жоао Пауло.

Набор качеств бразильца уникален, в "Кайрате" больше нет игрока с таким количеством разнообразных скиллов. При этом Жоао, будучи уже состоявшимся игроком, достиг прогресса в "Кайрате", если говорить о работе без мяча. В "Ордабасы" он не утруждал себя оборонительными функциями, ему многое прощали. Но в "Кайрате", как при Бердыеве, так и при Кекере, бразилец стал гораздо дисциплинированнее при игре без мяча.

Жоао мог уйти в более стабильный казахстанский клуб, зарабатывать больше и не терпеть стрессовые ситуации, которые ныне периодически случаются в молодом составе "Кайрата". Однако ему и его семье очень комфортно в Алматы, он ценит клуб и те инфраструктурные условия, которые у него есть. Когда тебе 34 года, важно не только заработать, но и не потерять свое здоровье, Жоао это понимает, в "Кайрате" он может тренироваться и играть как минимум половину сезона на нормальных полях, восстанавливаться в отличных условиях.

Уроженец Натала проводит пятый сезон в Казахстане. В матче с "Астаной" он перешагнул отметку в 50 голов в КПЛ, он в десятке самых результативных легионеров в истории лиги. Сейчас у Жоао 51 гол (и еще 23 ассиста), он на седьмом месте, но вполне может стать главным бразильским голеадором КПЛ, до соотечественника Нилтона Мендеса (занимающего четвертое место) 14 голов. Поразительная стабильность Жоао всегда вызывала уважение, за прошедшие годы он всего раз не выбивал больше десяти голов за сезон (в 2021 году, как раз тогда он посреди сезона сменил "Ордабасы" на "Кайрат").

Кстати, переход Жоао в "Кайрат" в том числе завязан на "Астане", ведь летом 2021 года он был в одном шаге от трансфера в столицу:

"Когда я был игроком "Ордабасы", президент клуба Бахтияр Байсеитов сказал мне, что завтра утром я вылетаю для перехода в "Астану". Наступает этот день, мы уже в самолете, он почти взлетал и тут звонок от Байсеитова: "Выходите из самолета, Жоао переходит в "Кайрат". Вот так утром я летел в Астану, а потом меня продали в "Кайрат", - вспоминал бразилец в интервью Vesti.kz.

Символично, что матчи с "Астаной" у Жоао зачастую выходят яркими. Например, именно ворота столичного клуба он огорчал чаще других в Казахстане - пять голов в 12 матчах.

Да, "Кайрат" вряд ли замахнется на титул даже после столь впечатляющей победы над "Астаной", однако Жоао Пауло - один из гарантов того, что алматинцы не упадут ниже определенного уровня.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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