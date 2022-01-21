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"Услуги предложены "Тоболу", "Астане" и "Кайрату". Агент - о переезде в КПЛ колумбийского форварда

"Услуги предложены "Тоболу", "Астане" и "Кайрату". Агент - о переезде в КПЛ колумбийского форварда
©Colombia.as
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Известный российский агент Сергей Цырин, представляющий интересы колумбийского футболиста Франка Кастаньеды, в интервью Meta-ratings.kz рассказал о переговорах с казахстанскими клубами.

- В СМИ была информация о том, что лидером молдавского "Шерифа" интересуются клубы КПЛ. Как считаете, реален ли такой трансфер?

- А почему нет? Считаю, что это вполне реально. Контракт Кастаньеды с "Шерифом" закончился, и футболист может достаться следующему клубу бесплатно. Если конкретно, то услуги Франка Кастаньеды "Тоболу", "Астане" и "Кайрату" были предложены именно мной. Для этого у меня есть соответствующие документы, которые я предоставил клубам.

- Раз вы занимаетесь этим возможным переходом, по вашему мнению, мог бы Кастанеда реально усилить наши клубы и помочь им удачно выступить в еврокубках, как он это сделал в "Шерифе"?

- Конечно, Кастаньеда мог бы усилить любой из названных клубов. Пока только один из них проявил активность. В нем очень заинтересован главный тренер. Однако их, возможно, немного пугают, в принципе, невысокие запросы футболиста. А может, что-то другое. Поэтому пока они только раз обозначили свой интерес, обсудили финансовые детали и сейчас молчат.

- Есть ли у него более стоящие варианты?

- А чем варианты с "Тоболом", "Астаной" и "Кайратом" для вас не стоящие? Тем более финансовые запросы Кастаньеды не такие уж и большие. В Казахстане много футболистов, которые получают как минимум не меньше. А тут игрок, который обладает лидерскими качествами, достойно сыгравший против таких грандов мирового футбола, как "Реал" и "Интер" в групповом этапе Лиги чемпионов. Этот опыт вкупе с другими качествами Франка делают его привлекательным для любого клуба, ставящего задачу попадания в групповой этап еврокубков.

- С учетом запоминающейся игры Кастаньеды в Лиге чемпионов, наверное, клуб, который проявил интерес к футболисту, - это "Тобол"?

- Вас это, возможно, удивит, но "Тобол" пока не никак не обозначил своего интереса. Была только короткая переписка. Наверное, у них есть другие варианты или же пока они изучают футболиста и тоже раздумывают. Конечно, было бы очень круто понаблюдать за ним в чемпионате Казахстана. "Тобол" солидно укрепился в обороне, у них хорошая полузащита. А в атакующей линии дела пока выглядят не особо радужно. Так что им бы он точно пригодился. Однако другие клубы тоже работают, и, возможно, казахстанские болельщики увидят Кастаньеду только по телевизору.

- Вы считаете, что шансы на то, что кто-то из топ-клубов подпишет Кастаньеду, малы?

- Не хочу сейчас загадывать, но знаю точно, что предложения поступают. Однако подробностей не знаю. Я работаю только по Казахстану. А что касается ваших клубов, то главное, чтобы кое-кто оценивал именно футболиста и его футбольные качества. Тогда все может сложиться.

Напомним, что в карьере Кастаньеды также были "Орсомарсо" (Колумбия) и "Сеница" (Словакия). Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Тобол ФК Астана ФК Кайрат ФК

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