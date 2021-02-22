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"Уровень чемпионата рухнет вниз". Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов

Он отметил, что от работы некоторых клубов волосы встают дыбом.

"Уровень чемпионата рухнет вниз". Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Уровень казахстанской премьер-лиги упадет из-за сокращения бюджетов клубов, считает российский агент Сергей Цырин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил трансферную работу команд КПЛ в межсезонье и отметил, что молодые местные игроки могут получить шанс в этом году.

"В новых финансовых реалиях клубам приходится нелегко. И если казахстанские футболисты понимают, что происходит, и умерили аппетиты, то опытные добротные иностранцы испытывают шок от новых финансовых условий и, конечно, отказываются ехать в Казахстан.

Некоторые клубы, такие как "Ордабасы" и "Кайрат", сохранили составы и работают точечно. Симпатично работают по усилению состава в "Кызыл-Жар СК" и в "Тоболе". Тяжело приходится новичкам премьер-лиги. Из них более или менее понятно только то, на что будут рассчитывать "Актобе" и "Акжайык". Кто-то вообще пока молчит. А кто-то надеется, что игроки национальных сборных приедут к ним на просмотр, да еще за свой счет (смеется).

Уже сейчас мог бы сказать, где руководители области ошиблись с главными тренерами. И к началу лета жду отставку главного тренера как минимум в одном клубе, вышедшем из первой лиги, и еще в одном клубе, который не является новичком.

От работы некоторых клубов просто волосы дыбом встают. Конкретно названий и имен озвучивать не стану, но в одном клубе творится полнейший бардак. Оттуда сбегают футболисты. До сих пор не подписаны контракты с тренерским штабом. Как я понял, их держат в заложниках, чтобы не мешали в подписании непонятных футболистов через своего агента, которого вообще мало кто знает. Странно, что в ситуации, когда президент и правительство Казахстана требуют навести порядок в финансировании футбольных команд, аким области и облспорт совсем не контролируют работу руководства этого клуба. Там пора поменять обоих директоров. Я бы сказал, еще вчера.

Что касается ожиданий от нового сезона, то, конечно, понимаю, что уровень чемпионата рухнет вниз, что видно из результатов товарищеских матчей в Турции. Но, возможно, в будущем сокращение бюджетов принесет свои плоды в виде возмужавших молодых казахстанских футболистов, которые массово должны получить шанс в этом году. А пока всем нужно затянуть пояса и перетерпеть этот неприятный момент", - заявил он.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский "Кайрат", впервые за 16 лет выигравший "золото". Серебряные награды завоевал "Тобол", а бронзовые - "Астана". Единственным неудачником премьер-лиги стал кокшетауский "Окжетпес". 

Перед чемпионатом-2021 премьер-лига была расширена с 12 клубов до 14. Из первой лиги вернулись "Атырау" и "Актобе", а "Арыс" из Туркестанской области и "Акжайык" являются кандидатами на участие в КПЛ-2021. 

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Актобе ФК Кайрат ФК Атырау ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Кызыл-Жар СК Арыс ФК

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