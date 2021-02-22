"Уровень чемпионата рухнет вниз". Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов

Уровень казахстанской премьер-лиги упадет из-за сокращения бюджетов клубов, считает российский агент Сергей Цырин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил трансферную работу команд КПЛ в межсезонье и отметил, что молодые местные игроки могут получить шанс в этом году.

"В новых финансовых реалиях клубам приходится нелегко. И если казахстанские футболисты понимают, что происходит, и умерили аппетиты, то опытные добротные иностранцы испытывают шок от новых финансовых условий и, конечно, отказываются ехать в Казахстан.

Некоторые клубы, такие как "Ордабасы" и "Кайрат", сохранили составы и работают точечно. Симпатично работают по усилению состава в "Кызыл-Жар СК" и в "Тоболе". Тяжело приходится новичкам премьер-лиги. Из них более или менее понятно только то, на что будут рассчитывать "Актобе" и "Акжайык". Кто-то вообще пока молчит. А кто-то надеется, что игроки национальных сборных приедут к ним на просмотр, да еще за свой счет (смеется).

Уже сейчас мог бы сказать, где руководители области ошиблись с главными тренерами. И к началу лета жду отставку главного тренера как минимум в одном клубе, вышедшем из первой лиги, и еще в одном клубе, который не является новичком.

От работы некоторых клубов просто волосы дыбом встают. Конкретно названий и имен озвучивать не стану, но в одном клубе творится полнейший бардак. Оттуда сбегают футболисты. До сих пор не подписаны контракты с тренерским штабом. Как я понял, их держат в заложниках, чтобы не мешали в подписании непонятных футболистов через своего агента, которого вообще мало кто знает. Странно, что в ситуации, когда президент и правительство Казахстана требуют навести порядок в финансировании футбольных команд, аким области и облспорт совсем не контролируют работу руководства этого клуба. Там пора поменять обоих директоров. Я бы сказал, еще вчера.

Что касается ожиданий от нового сезона, то, конечно, понимаю, что уровень чемпионата рухнет вниз, что видно из результатов товарищеских матчей в Турции. Но, возможно, в будущем сокращение бюджетов принесет свои плоды в виде возмужавших молодых казахстанских футболистов, которые массово должны получить шанс в этом году. А пока всем нужно затянуть пояса и перетерпеть этот неприятный момент", - заявил он.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом КПЛ стал алматинский "Кайрат", впервые за 16 лет выигравший "золото". Серебряные награды завоевал "Тобол", а бронзовые - "Астана". Единственным неудачником премьер-лиги стал кокшетауский "Окжетпес".

Перед чемпионатом-2021 премьер-лига была расширена с 12 клубов до 14. Из первой лиги вернулись "Атырау" и "Актобе", а "Арыс" из Туркестанской области и "Акжайык" являются кандидатами на участие в КПЛ-2021.