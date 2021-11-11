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Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"

Уход из "Кайрата", недоверие в России и травмы. Как Аймбетов потерял сезон в "Астане"
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В прошлом году Абат Аймбетов стал одним из главных героев чемпионского состава "Кайрата", и, казалось, что этот союз идеально сочетается. Но прошедший сезон сложился для игрока сборной Казахстана уже совсем по-другому. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о карьерном пути одного из главных нападающих страны. 

Прошлой зимой между Абатом и "Кайратом" произошел не то чтобы раскол, но, скажем так, понимания по вопросу нового контракта они так и не нашли. По слухам, форвард считал, что вложил значительную часть в успех клуба и заслуживает существенного повышения оклада. В "Кайрате", где, по словам руководства, казахстанским игрокам платят не больше десяти тысяч долларов, с такими условиями не согласились. 

Когда "Кайрат" понял, что теряет Аймбетова, в их списках на замену и усиление уже были Штрели Мамба и Хосе Канте. Плюс в основной состав активно стучался Артур Шушеначев, был продлен контракт с Вагнером, а летом подъехал еще и Жоао Пауло. В общем, показалось, что "Кайрат" не особо пожалел и пострадал от ухода Аймбетова. 

А вот у игрока почти сразу все пошло странным образом. Он с уверенностью поехал в российский "Урал" на контракт, но оказалось, что никакого контракта там нет и его готовы были лишь посмотреть на сборах (не убедил тренерский штаб). 

Дальше, вроде бы, наступила некая определенность - подписали соглашение с "Крыльями Советов". Но практически сразу же возникло ощущение, что и в Самаре Абата совсем не ждали. На это указывали действия и очень сдержанные слова главного тренера Игоря Осинькина  в отношении казахстанца. Аймбетов не получил  даже малейшего шанса в ФНЛ и уехал в "Астану" уже в апреле. К слову, переход в "Крылья" потянул за собой шлейф инсайдов о зарплате игрока в России, в частности, утверждалось, что он может заработать 20 миллионов рублей за полгода. 

Несмотря на яркий старт Абата в "Астане" - четыре гола в трех стартовых матчах, дальше все сжилось гораздо хуже. Голы пропали, но зато появились травмы. Летом стало очевидно, что "Крылья", мягко говоря, не собираются возвращать игрока из аренды, и это помогло "Астане" относительно легко сохранить его до конца года. 

Тем же летом Аймбетов периодически начал напоминать о себе, забив пару мячей в чемпионате, еще пару в Кубке и даже отличился в драматичной еврокубковой перестрелке с КУПСом. 

Но осенью нападающий снова выбыл из-за травмы, пропустив шесть из семи игр в сентябре-октябре, да и в единственном осеннем матче против "Акжайыка" его появление было лишь формальным - вышел на замену на 90-й минуте. Примечательно, что в укороченном розыгрыше КПЛ-2020 он сыграл почти вдвое больше, чем в прошедшем, полноценном чемпионате (1383 минуты в "Кайрате" - 787 минут в "Астане"). 

В недавнем матче полуфинала Кубка Казахстана Аймбетов вернулся на поле, но громко напомнить о себе "Кайрату" у него не получилось - алматинцы катком прошлись по "Астане" (3:0). 

В итоге у Аймбетова шесть голов в 14 матчах КПЛ, еще два в Кубке и один мяч в квалификации Лиги конференций. Но главное даже не это. Уход из "Кайрата" и сезон в "Астане" внес дисбаланс в стремительно развивавшуюся карьеру игрока. 

Да, вполне можно понять амбиции и желание форварда попробовать себя на уровне РПЛ. Это абсолютно нормально и похвально, но в таком случае надо быть уверенным, что в тебе заинтересован главный тренер, а этого не было изначально. Переход в "Крылья Советов", как это не парадоксально звучит, словно обрубил игровые крылья Абату. 

В "Астане" Аймбетов оказался не органичен и, по сути, появился там экстренно, сам того не желая. Что теперь делать игроку? Возвращаться в "Актобе" и начинать все заново? Об этом мы узнаем уже ближайшей зимой. 

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Метки:
Аймбетов Абат Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2021 Премьер-лига России

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