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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Уход из "Астаны" был неожиданным". Благоевич строит карьеру в Венгрии и хочет пригласить игроков из КПЛ

"Уход из "Астаны" был неожиданным". Благоевич строит карьеру в Венгрии и хочет пригласить игроков из КПЛ
©ФК "Дебрецен"

Срджан Благоевич отработал большую часть сезона в качестве главного тренера "Астаны" и объективно является одним из важных людей в завоевании чемпионского титула столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как сербский специалист мгновенно нашел новую команду в Европе и каковы его успехи на данный момент.  

Благоевич покинул "Астану" 13 сентября этого года, а уже 21-го числа он стал главным тренером венгерского клуба "Дебрецен". Вот как Срджан прокомментировал свое назначение и цели, которые он ставил перед собой: 

"Самое главное - найти правильный способ получить хорошие результаты. Все произошло внезапно, неделю назад я довольно неожиданно уехал из "Астаны". Потом у нас была встреча с руководством "Дебрецена". Что я хочу видеть от команды? Прежде всего, чтобы наши болельщики и болельщики соперника выходили со стадиона после матчей и говорили, что увидели организованную, интересную, доминирующую команду, которая контролирует ситуацию и достаточно агрессивна".

Первое, что надо заметить в словах серба, он, как и большинство болельщиков и экспертов, не ожидал своей отставки в "Астане". Второе, Благоевич остался верен определенному стилю игры и уже выстраивает в "Дебрецене" действительно зрелищную команду. Вот как венгерский клуб провел девять матчей под руководством серба: 

Дебют Срджана начался с победы со счетом 4:3 - это очень показательно. Поражения только в матчах с соперниками, чьи финансовые и кадровые возможности выше. При этом, всего в одной игре "Дебрецен" не забил - с лидером чемпионата Венгрии "Ференцварошом", хотя даже в этом матче тренер соперника Станислав Черчесов отметил, что команда Благоевича в "очень хорошей форме". Но помимо зрелищности, самое важное для болельщиков то, что экс-тренер "Астаны" по-настоящему быстро наладил результаты. До прихода Благоевича "Дебрецен" завалил старт сезона, одержав всего одну победу в восьми турах. 

Местным СМИ и болельщикам уже импонирует работа Благоевича. Судя по всему, позитивно его восприняли и и в команде. Срджан признавался, что изначально он показался строгим человеком, но довольно быстро он стал в их глазах совершенно иным, а его идеи оказались крайне интересны коллективу. 

К слову, о команде. Зимой "Дебрецен" намерен усилятся и не исключено, что по рекомендации Благоевича клуб в том числе изучит казахстанский рынок. В частности, Благоевич уже пытался переменить центрбека "Астаны" Талгата Кусяпова. Для кого-то это удивительный выбор, но казахстанец по сути раскрылся именно благодаря Благоевичу и за два года отлично изучил требования тренера. Плюс данные Кусяпова - он молод, атлетичен, прогрессирует и хорошо владеет левой ногой, что тоже очень важно. Однако, такая сделка уже вряд ли возможна из-за желания игрока остаться на родине. Но на этом интерес Благоевича к игрокам КПЛ не иссяк. Возможно, он попытается привлечь легионеров "Астаны", которые станут свободными агентами. Также сербу очень нравится игра нападающего "Кызыл-Жара" Элгуджи Лобжанидзе. 

В общем, Благоевич явно не растерялся после ухода из "Астаны" и его стартовый этап в "Дебрецене" выглядит очень позитивным. В какой-то степени жаль, что чемпионат Казахстана потерял столь самобытного тренера с атакующей идеологией игры. 

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Метки:
Астана ФК КПЛ Венгрия

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