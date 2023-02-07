Удар под перекладину. Исламхан оформил дубль за новый клуб

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан оформил дубль в составе "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исламхан отличился в контрольной игре с украинским клубом "Металлист 1925". Казахстанец забил на 27-й и 45-й минуте. Отметим, что в первом случае мяч попал в ворота, ударившись о перекладину. Второй мяч он также забил дальним ударом в ближний угол.

По ходу встречи "Ордабасы" выигрывает со счетом 2:0.

Отметим, что Исламхан пополнил ряды "Ордабасы" после того, как отбыл двухгодичную дисквалификацию за допинг.

Напомним, что Исламхан отбывал двухлетнее наказание за употребление запрещенных препаратов. В сентябре 2020 года, будучи игроком "Аль-Айна" (ОАЭ), он провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов.

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