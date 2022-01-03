Участник еврокубков от Казахстана остался без лидера

Черногорский полузащитник Дарко Зорич покинул кызылординский "Кызыл-Жар", сообщает Meta-ratings.kz.

Хавбек близок к переходу в "Шахтер". Карагандинцы предпринимали попытки заполучить 28-летнего футболиста еще в прошлом году, однако Зорич принял решение последовать за своим тренером Андреем Карповичем в "Кызыл-Жар", с которым он работал в "Окжетпесе".

В КПЛ-2021 черногорец провел 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет шесть голевых передач.

"Кызыл-Жар" занял четвертое место и выступит в еврокубках - Лиге конференций.