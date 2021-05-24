Участник еврокубков от Казахстана подписал провалившего просмотр в "Кайрате" вратаря

17-летний вратарь Данила Карпиков перешел в карагандинский "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Алтай".

Карпиков выступал за "Алтай М" с 2020 года. Сыграл два матча, пропустил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что голкипер не прошел просмотр в алматинском "Кайрате".

В марте Карпиков приглашался на УТС юношеской сборной Казахстана до 19 лет.

Отметим, что "Шахтер" в предыдущем сезоне КПЛ финишировал на четвертом месте и завоевал путевку в Лигу конференций - новый турнир от УЕФА.

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