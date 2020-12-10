Участник еврокубков от Казахстана может лишиться российского защитника

Российский защитник Андрей Буйволов
может покинуть карагандинский "Шахтер"
. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram
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Отмечается, что 33-летний столп обороны "горняков" рассчитывает продолжить карьеру на родине. В минувшем сезоне на его счету 19 матчей и два гола при одной голевой передаче в составе "Шахтера".
Напомним, что карагандинцы завершили сезон в КПЛ на четвертом месте, тем самым заполучив путевку в еврокубки на будущий год.
Буйволов до перехода в "Шахтер" в начале 2020-го выступал в России за "СКА-Хабаровск", "Балтику", "Тосно", "Волгу" (Нижний Новгород). В составе "Тосно" становился обладателем Кубка России-2017/18.
В активе имеет три игры за вторую сборную России (также известна как "Россия Б" и "Россия-2"), которая с 1 июля 2011 года по октябрь 2012-го являлась ближайшим резервом основной сборной страны.
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