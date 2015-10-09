Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера

Украинский вратарь Максим Коваль завершил своё сотрудничество с казахстанским "Елимаем", сообщает пресс-служба клуба из Семея.

Воспитанник запорожского "Металлурга" присоединился к "Елимаю" в 2024 году и в прошлом сезоне отыграл за клуб 2385 минут. Решение о расставании было принято по взаимному согласию сторон.

За свою карьеру Коваль защищал ворота греческих клубов "Каламата" и "Арис" (Салоники), молдавского "Шерифа", саудовского "Аль-Фатеха", испанского "Депортиво", датского "Оденсе", а также украинских "Говерлы" и киевского "Динамо".

По итогам прошлого сезона КПЛ "Елимай" занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу конференций УЕФА, что открывает новые возможности для команды без Коваля в составе.

