"У нас тяжелое финансовое положение". Президент "Ордабасы" - о сезоне КПЛ, трансфере Астанова и долгах

"Ордабасы" в нынешнем сезоне производит яркое впечатление, будучи одной из самых молодых команд чемпионата Казахстана с небольшим бюджетом. В интервью корреспонденту Vesti.kz президент шымкентского клуба Бауыржан Абдубаитов рассказал, как он воспринимает второе место в КПЛ, может ли переехать в РПЛ Эльхан Астанов и какова ситуация с долгами перед бывшими игроками.

- Бауыржан Тойшыбекович, "Ордабасы" - возможно, главная сенсация чемпионата Казахстана, команда на втором месте. Насколько для вас это ожидаемый результат?

- Как вы знаете, я принял команду за десять дней до старта чемпионата. Очень неординарный момент, ведь тогда у нас было всего 11 игроков, из них три вратаря и ни одного легионера. В тот момент обратился ко всем, чтобы помогли. Учитывая, что у нас маленький бюджет, мы цеплялись за что могли. Но я считаю, мы удачно подобрали молодых игроков, которые не завышали цены и влились в команду.

Что касается второго места, пока судить рано. Мы должны не забывать, что основные игры мы провели дома, а дальше у нас будут тяжелые выездные матчи. После следующих 4-5 туров уже можно будет сделать предварительные выводы.

- Лидером "Ордабасы" в этом сезоне стал Эльхан Астанов. Говорят, что к нему есть предметный интерес от российских клубов. Это так?

- По Астанову точной информации нет. Но я очень рад, что Эльхан и другие молодые игроки являются воспитанниками "Ордабасы". Безусловно, многие ребята прибавили. Но, поверьте, у нас на подходе ребята 2003, 2004, 2005 годов, которые очень талантливы. Сейчас наша задача - подвести их до уровня того же Астанова, а может, и выше.

- "Ордабасы" готов рассматривать предложения по Астанову?

- У нас крайне тяжелое финансовое положение, поэтому мы бы не хотели его терять, у нас дефицит игроков. Конечно, бывают разные ситуации, но на данный момент мы бы хотели его сохранить. В целом наша клубная политика такова, чтобы воспитывать молодежь, и, если мы увидим для них лучшее будущее, мы готовы продавать и стремимся быть самоокупаемыми. Но это на будущее.

На сегодня у нас главная задача - закрыть долги, снять трансферный бан и дозаявить игроков. У клуба колоссальные долги, такого в истории чемпионата не было, но мы делаем все возможное, чтобы рассчитаться по этим долгам.

- Если бан снимут, то в команду уже точно придут Акмаль Бахтияров и Максим Федин?

- Устная договоренность есть. Если бан снимут, то, скорее всего, мы их подпишем.

Добавим, что интервью с Абдубаитовым состоялось 9 июля, а на этой неделе стало известно, что с шымкентского клуба снят трансферный бан и клуб уже занимается регистрацией новых игроков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →