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"У нас строится новая команда". Логвиненко прокомментировал ничью "Актобе"

"У нас строится новая команда". Логвиненко прокомментировал ничью "Актобе"
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Капитан "Актобе" Юрий Логвиненко прокомментировал ничью с "Таразом" в матче 20-го тура КПЛ. Он отметил, победы у команды впереди.

"Начали игру хорошо. Были моменты, которые мы не реализовали. Болельщики нас очень хорошо поддержали. Надеюсь, мы их в скором времени порадуем. Победы у нас впереди. Сегодня не хватило забитых голов. Может, где-то перегорели.

Но надо понимать, что у нас строится новая команда. Требуется время. Хотим больше играть на атаку. Присоединились к нам пять человек. Плюс есть игроки, которые сыграли в сборных. Налаживаем взаимодействие со всеми.

Нам нужно добиться стабильности в игре. Чтобы достигать своих целей, надо больше работать, выстраивать команду", - цитирует Логвиненко пресс-служба клуба.

Напомним, встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 0:0.

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Метки:
Актобе ФК Логвиненко Юрий КПЛ-2021

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