Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров

"У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров
©Vesti.kz/Алихан Сариев

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер рассказал о состоянии команды перед стартом сезона, выборе основного вратаря и усилении, сообщает корреспондент Vesti.kz

- Кирилл Сергеевич, в связи с нынешним составом "Кайрата" многие не воспринимают команду как претендентов на медали. Это вас мотивирует? 

- Это не наше мнение. Каждый год перед нами стоят максимальные задачи. Давление всегда присутствует. Мотивация тоже есть, и мы хотим выигрывать каждый матч. 

- "Кайрат" - самая молодая команда нового сезона, если брать средний возраст. В этом больше плюсов или минусов? 

- Мы молодая и амбициозная команда. Да, может, где-то не хватает опыта, но у нас есть разные игроки - молодые, ребята среднего возраста как Арад или Шушеначев, а также футболисты постарше - Васин и Жоао Пауло. Так или иначе, то, что мы являемся самой молодой командой КПЛ, для меня в этом, скорее, преимущество.

- Игра Устименко в Ташкенте выглядела неубедительно. У вас есть сомнения относительно первого номера или все по-прежнему и Данил начнет сезон основным вратарем? 

- У нас нет сомнений во всех игроках, включая трех вратарей. Данил - вратарь национальной сборной, он по прежнему первый номер, у нас нет в нем сомнений. 

- Если бы перед вами стоял выбор: победа в Кубке Казахстана или место в тройке чемпионата, что бы вы предпочли? 

- Наша первая задача - вернуть клуб в еврокубки. Мы хотели бы обе задачи выполнить, но если выбирать одну, то, скорее, Кубок, ведь это трофей. Как отношусь к возвращению традиционного формата Кубка? Это, конечно, более короткий путь до трофея, но если говорить о развитии молодых игроков, групповая стадия помогала им в этом плане, для нас это особенно важно, чтобы молодые игроки получали больше игрового времени. 

- Как вы относитесь к будущим изменениям в лиге по части сокращения количества участников, а также в плане изменения лимита на легионеров? 

- Скажу так, для меня 26 игр - это мало, в Европе играют 60-70 игр. В моем понимании должно быть намного больше матчей, чтобы игроки прогрессировали.

Если говорить о легионерах, для нас неприемлемо, если в команде будет 12 иностранцев. К тому же мы предпочитаем молодых иностранных игроков, как Арад и Сергеев.  

Стартовый матч в КПЛ-2023 "Кайрат" проведет в Алматы 5 марта против "Атырау". В прошлом году алматинцы финишировали на четвертом месте.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:59
КПЛ
Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау" Топовый европейский клуб подписал игрока "Атырау"
Сегодня , 20:09
КПЛ
Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом Бауыржан Исламхан официально представлен казахстанским клубом
Сегодня , 19:30
КПЛ
"У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров "У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров
Сегодня , 16:17
КПЛ
"Зенит" в Алматы и новые трансферы. Интервью директора "Кайрата" "Зенит" в Алматы и новые трансферы. Интервью директора "Кайрата"
Сегодня , 12:51
КПЛ
Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы Минус бразилец и кандидат в сборную? В "Ордабасы" рассказали об уходе игроков основы
Сегодня , 12:20
КПЛ
Возвращение после допинг-скандала: Бауыржан Исламхан заявлен в чемпионат Казахстана Возвращение после допинг-скандала: Бауыржан Исламхан заявлен в чемпионат Казахстана
Сегодня , 10:15
КПЛ
Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов
Сегодня , 08:20
КПЛ
Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам Катастрофа со стадионами в Казахстане: футбольные клубы играют на школьных полях и кочуют по городам
Вчера , 20:24
КПЛ
Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Кайрате" Воспитанник "Зенита" продолжит карьеру в "Кайрате"
Вчера , 18:00
КПЛ
Названа "неприятная особенность" казахстанского футбола Названа "неприятная особенность" казахстанского футбола
Вчера , 17:27
КПЛ
Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной
Вчера , 17:04
КПЛ
Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану
Вчера , 09:20
КПЛ
Больше миллиона евро у Зайнутдинова. Сколько зарабатывают казахстанские футболисты за рубежом Больше миллиона евро у Зайнутдинова. Сколько зарабатывают казахстанские футболисты за рубежом
Вчера , 08:40
КПЛ
Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового Легенда "Астаны" разрывает европейский чемпионат: вытащил команду со дна и забил с углового
27 февраля, 18:20
КПЛ
"Кайрат" снова без еврокубков? 4 мяча от "Пахтакора", минимум трансферов и зависимость от Жоао Пауло "Кайрат" снова без еврокубков? 4 мяча от "Пахтакора", минимум трансферов и зависимость от Жоао Пауло
27 февраля, 14:45
КПЛ
Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим после сорвавшегося трансфера Игрок сборной Казахстана определился со своим будущим после сорвавшегося трансфера
26 февраля, 11:36
КПЛ
Футболист сборной Казахстана определился с новым клубом Футболист сборной Казахстана определился с новым клубом
25 февраля, 21:46
КПЛ
"Не понравилось". Тренер "Кайрата" разобрал поражение от чемпиона Узбекистана "Не понравилось". Тренер "Кайрата" разобрал поражение от чемпиона Узбекистана
25 февраля, 20:44
КПЛ
"Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами "Кайрат" проиграл чемпиону Узбекистана в напряженном матче с семью голами
25 февраля, 19:10
КПЛ
Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане Футбольный сезон-2023 стартовал в Казахстане
25 февраля, 18:27
КПЛ
Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы" Узбекский новичок за миллион евро сделал громкое заявление после дебюта за "Ордабасы"
25 февраля, 17:10
КПЛ
Видео всех голов, или как "Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу Видео всех голов, или как "Астана" стала обладателем Суперкубка Казахстана по футболу
25 февраля, 16:57
КПЛ
"Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана "Астана" победила "Ордабасы" в матче за Суперкубок Казахстана
25 февраля, 16:07
КПЛ
Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу Два гола за минуту, или как закончился первый тайм Суперкубка Казахстана по футболу
25 февраля, 15:15
КПЛ
"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков "Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков
25 февраля, 10:55
КПЛ
Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами
25 февраля, 08:55
КПЛ
Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана
24 февраля, 23:36
КПЛ
"Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона "Кайсар" объявил о трансфере вратаря-чемпиона
24 февраля, 20:21
КПЛ
Узбекский форвард за миллион евро. Стала известна заявка "Ордабасы" на сезон-2023 Узбекский форвард за миллион евро. Стала известна заявка "Ордабасы" на сезон-2023
24 февраля, 18:55
КПЛ
Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023 Возвращение Исламхана и опыт Бабаяна. Превью к Суперкубку Казахстана-2023

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus