"Тяжело будет заменить такую легенду, как Эрич". Новый голкипер "Астаны" - о своем переходе и конкурентах в команде

Новичок "Астаны" голкипер Александр Заруцкий дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о своем переходе и оценил уровень конкуренции в команде.

- Что для тебя переход в "Астану"?

- Это шанс проверить себя. Доказать, что я достоин защищать цвета этого клуба и в дальнейшем пробиться в сборную Казахстана.

- Как тебе тренировочный процесс?

– Хороший тренировочный процесс. Работаем, играем контрольные игры. Разбираем свою работу и работаем над ошибками. Делаем все для того, чтобы радовать тренерский штаб, болельщиков. Готовимся к чемпионату и предстоящему Суперкубку. Дальше будем готовиться к каждому матчу.

– Оцени вратарскую линию. Твои конкуренты – Данил Подымский и Дмитрий Непогодов.

– Оба очень сильные вратари. У Димы большой опыт внутри чемпионата и на европейских аренах. У Дани тоже есть опыт в первой лиге и молодежной сборной. Будем работать, доказывать. Для этого я здесь. Если бы боялся конкуренции, то не подписал бы контракт с "Астаной".

– Ты играл против "Астаны". Что запомнилось?

– В первую очередь, конечно, стадион. Болельщики всегда подерживают команду, даже когда она проигрывает. Благодаря им "Астана" завоевывала свои титулы на протяжении шести лет.

– В Астане выступал твой отец, в клубе города. Ты советовался с ним о переходе?

– Да, конечно. Отец помогает в плане выбора. Мы с ним вместе сделали правильный выбор. Но он не вмешивается, только когда я спрошу. Я в детстве всегда помогал вратарям с мячами. Из-за этого я встал на ворота.

– Какие цели ставишь перед собой?

– Для меня главное – цели команды. Остальное пока не буду говорить, надеюсь, расскажу про них после достижения. Игровой номер? Думаю, что 1. Конечно, тяжело будет заменить такую легенду "Астаны", как Эрич, но буду стараться не подвести.

– Пожелания болельщикам?

– Хочу пожелать, чтобы верили нас и поддерживали в любой момент. С такой ситуацией в стране очень тяжело будет. Возможно, пустят болельщиков на стадионы, а может, и нет. Мы будем выкладываться на полную, чтобы они были рады.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне