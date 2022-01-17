"Туран" приступил к первым сборам в Турции и объявил состав

"Туран" приступил к первым учебно-тренировочным сборам в Турции, сообщает пресс-служба туркестанского клуба.
В рамках УТС тренерский штаб Владимира Газзаева продолжит комплектование команды и просмотрит ряд футболистов, способных усилить состав.
На сборах в Турции команда будет готовиться в следующем составе:
Вратари: Андрей Пасеченко, Исламбек Асан, Бекжан Тоқтарбай.
Защитники: Касымхан Таипов, Султан Абилгазы, Олжас Керимжанов, Александр Клещенко, Ерасыл Аманжол, Лев Скворцов, Андрей Залеский, Стефан Живкович, Бақдаулет Абкерен.
Полузащитники: Бранислав Янкович, Санжар Сатанов, Гани Сулеймен, Асылжан Аббас, Алияр Мухамед, Азат Нурғалиев.
Нападающие: Танат Нусербаев, Самир Фазли, Максим Федин.
Напомним, что несколько дней назад "Туран" возглавил российский специалист Владимир Газзаев. Он известен по работе с "Актобе" и "Тоболом". Кроме того, туркестанцы подписали экс-капитана "Тобола" Азата Нургалиева.