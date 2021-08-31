"Туран" дозаявил защитника сборной Кыргызстана и еще двух футболистов

ФК "Туран" внес в заявку еще трех футболистов, сообщает KazFootball.kz. Так, дозаявлены Тамирлан Козубаев, Павел Кривенцев и Бекжан Абдрахман.

27-летний защитник Козубаев является игроком сборной Кыргызстана. Предыдущим клубом был "Шинник" из ФНЛ, в составе которого в прошлом сезоне сыграл девять матчей и забил один гол. Ранее выступал в чемпионатах Литвы, Сербии, Малайзии и Индонезии.

25-летний полузащитник Кривенцев начинал карьеру в фарм-клубе алматинского "Кайрата", но до основной команды так и не добрался. В 2019 году выступал за "Кызыл-Жар" в первой лиге, отметился 11 голами и восемью голевыми передачами в 25 матчах. В этом году был приглашен в "Шахтер", но не смог в нем закрепиться.

26-летний нападающий Абдрахман последние годы защищал цвета "Кырана". Помимо этого, ранее выступал за "Ордабасы" и "Атырау".

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