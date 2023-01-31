Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ

ФК "Атырау" объявил о переходе экс-игрока сборной Беларуси Игоря Стасевича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Игорь Стасевич подписал контракт с ФК "Атырау". Желаем Игорю побольше голевых действий и новых побед в составе нашего клуба 💪🏻 Сардэчна запрашаем, Ігар 💚🤍", - обратился к белорусскому полузащитнику "Атырау".

Отметим, что Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси 2015, 2018, 2019. В составе национальной команды своей страны он провел 63 матча, в которых забил пять мячей.

Стасевич выступал на родине за БАТЭ, "Гомель", минское "Динамо", "Гомель" и солигорский "Шахтер". Также новичок "Атырау" играл в России за нижегородскую "Волгу" и "Чайку".

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