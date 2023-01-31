Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ

Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ
©ФК БАТЭ

ФК "Атырау" объявил о переходе экс-игрока сборной Беларуси Игоря Стасевича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Игорь Стасевич подписал контракт с ФК "Атырау". Желаем Игорю побольше голевых действий и новых побед в составе нашего клуба 💪🏻 Сардэчна запрашаем, Ігар 💚🤍", - обратился к белорусскому полузащитнику "Атырау".

Отметим, что Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси 2015, 2018, 2019. В составе национальной команды своей страны он провел 63 матча, в которых забил пять мячей.

Стасевич выступал на родине за БАТЭ, "Гомель", минское "Динамо", "Гомель" и солигорский "Шахтер". Также новичок "Атырау" играл в России за нижегородскую "Волгу" и "Чайку".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Беларусь КПЛ Межсезонье в КПЛ Атырау ФК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 22:41
КПЛ
Клуб КПЛ одержал победу над дублем "Зенита" Клуб КПЛ одержал победу над дублем "Зенита"
Вчера , 19:58
КПЛ
Появилась информация об интересе "Астаны" к экс-игроку "Ювентуса" Появилась информация об интересе "Астаны" к экс-игроку "Ювентуса"
Вчера , 19:39
КПЛ
"Кайрат" объявил об уходе воспитанника "Барселоны" в клуб РПЛ "Кайрат" объявил об уходе воспитанника "Барселоны" в клуб РПЛ
Вчера , 16:23
КПЛ
От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ
Вчера , 15:04
КПЛ
Вернувшийся в КПЛ клуб определился с соперниками по сборам Вернувшийся в КПЛ клуб определился с соперниками по сборам
Вчера , 12:22
КПЛ
Опубликован календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана на сезон-2023 Опубликован календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана на сезон-2023
Вчера , 10:56
КПЛ
Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера? Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера?
Вчера , 00:31
КПЛ
Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ
Вчера , 00:10
КПЛ
Скостили срок дисквалификации. Айбол Абикен узнал хорошие новости Скостили срок дисквалификации. Айбол Абикен узнал хорошие новости
30 января, 22:49
КПЛ
Клуб КПЛ анонсировал матч с участником плей-офф Лиги конференций Клуб КПЛ анонсировал матч с участником плей-офф Лиги конференций
30 января, 21:37
КПЛ
Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье
30 января, 20:43
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о матче с "Зенитом" Клуб КПЛ объявил о матче с "Зенитом"
30 января, 15:51
КПЛ
Фонсека определился со своим будущим Фонсека определился со своим будущим
30 января, 15:10
КПЛ
В "Кайрате" отреагировали на трансфер воспитанника "Барселоны" в РПЛ В "Кайрате" отреагировали на трансфер воспитанника "Барселоны" в РПЛ
30 января, 14:49
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о контракте с легионером Клуб КПЛ объявил о контракте с легионером
30 января, 13:41
КПЛ
Агент прояснил будущее форварда сборной Узбекистана в клубе КПЛ Агент прояснил будущее форварда сборной Узбекистана в клубе КПЛ
30 января, 12:04
КПЛ
"Ордабасы" потерпел разгромное поражение в первом матче "Ордабасы" потерпел разгромное поражение в первом матче
30 января, 09:00
КПЛ
Футболист с опытом игры за сборные Франции и Алжира перешел в клуб КПЛ Футболист с опытом игры за сборные Франции и Алжира перешел в клуб КПЛ
29 января, 21:48
КПЛ
Воспитанник "Барселоны" перешел из "Кайрата" в клуб РПЛ - источник Воспитанник "Барселоны" перешел из "Кайрата" в клуб РПЛ - источник
29 января, 14:12
КПЛ
Сколько денег из госбюджета выделили ФК "Актобе" Сколько денег из госбюджета выделили ФК "Актобе"
29 января, 13:26
КПЛ
Стала известна дата старта нового сезона КПЛ и финала Кубка Стала известна дата старта нового сезона КПЛ и финала Кубка
29 января, 12:59
КПЛ
Вратарь из чемпионата Исландии присоединился к казахстанскому клубу Вратарь из чемпионата Исландии присоединился к казахстанскому клубу
29 января, 12:31
КПЛ
"Лишь "Кайрат" платил". В России отреагировали на трансферы футболистов в Казахстан "Лишь "Кайрат" платил". В России отреагировали на трансферы футболистов в Казахстан
29 января, 12:05
КПЛ
Озвучены претенденты на чемпионство с самыми большими бюджетами в КПЛ Озвучены претенденты на чемпионство с самыми большими бюджетами в КПЛ
28 января, 22:37
КПЛ
Денис Глушаков может перейти в клуб КПЛ Денис Глушаков может перейти в клуб КПЛ
28 января, 13:54
КПЛ
Как казахстанские команды сыграли с клубами из европейских чемпионатов Как казахстанские команды сыграли с клубами из европейских чемпионатов
27 января, 23:50
КПЛ
Клуб КПЛ может потерять своего лидера Клуб КПЛ может потерять своего лидера
27 января, 21:00
КПЛ
"Астана" сыграла с "убийцей европейских чемпионов" "Астана" сыграла с "убийцей европейских чемпионов"
27 января, 19:09
КПЛ
Агент ответил на вопрос о зарплате казахстанского футболиста в клубе РПЛ Агент ответил на вопрос о зарплате казахстанского футболиста в клубе РПЛ
27 января, 18:00
КПЛ
"Тобол" опубликовал состав на второй УТС в Турции "Тобол" опубликовал состав на второй УТС в Турции

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus