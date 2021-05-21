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Тренер "Тараза" нашел объяснение последним неудачам в КПЛ и обратился к болельщикам

Ближайший матч команда проведет на выезде.

Тренер "Тараза" нашел объяснение последним неудачам в КПЛ и обратился к болельщикам
Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Тараза" Вардан Минасян прокомментировал пресс-службе клуба последние неудачи в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, а также поблагодарил болельщиков за поддержку в этот непростой период.

- Вардан Размикович, что не получилось в матче с "Жетысу"?

- После быстрого гола мы немножко сбавили обороты. Эпизодами стали вальяжно играть. Это непозволительно, футбол такие вещи не прощает. Во втором тайме вышли заряженными на победу, но пропустили нелепый гол. Приложили все усилия, сравняли счет, и опять пропускаем гол из ничего…

- Возможно, имела место недооценка соперника? Или были сюрпризы с его стороны?

- Не думаю, во всяком случае перед игрой мы убеждали игроков, что, несмотря на положение "Жетысу" в турнирной таблице, это вполне играющая команда, и в матчах со многими командами выглядела очень достойно. Она играет в зрелищный футбол. И никаких сюрпризов не было. То, что мы анализировали, так они и сыграли.

- Может быть, после предыдущих поражений команда впала в некую психологическую яму?

- Не хочу оправдываться, но в последних играх нас подкосили травмы - это единственное, что меня волновало. Это не давало нам возможностей как-то варьировать с составом. С проигрышами у нас действительно пропала уверенность. Психология на первом месте в футболе. Для того чтобы вернуть былой настрой, нам надо пересмотреть некоторые вещи, усердно работать и в следующих играх стараться выигрывать. Слава богу, сейчас в команде травмированных практически нет.

- Впереди у "Тараза" две сложные гостевые игры, а потом непростой матч с "Кайратом"… Как там будем набирать очки?

- Я уже говорил, и это практика показала, что легких игр вообще в Лиге нет, все по-своему сложные. Надо готовиться и играть со всеми, надо выходить с мыслями о победе. И самое главное, хочу сказать спасибо истинным болельщикам команды, которые действительно переживают за "Тараз". Поддержите команду в трудные времена, особенно сейчас, когда играет очень много местных ребят, и руководство доверяет своим воспитанникам и молодым игрокам. Им нужно время, и перепады в их игре - это естественно. Команда может играть, и она это показывала в течении прошедших восьми-девяти игр. И она будет биться в каждой игре. Будьте вместе с командой!

Напомним, что "Тараз" проиграл последние четыре матча в КПЛ, после 12 туров команда идет на шестом месте, набрав 17 очков. Cледующую игру подопечные Вардана Минасяна проведут на выезде с "Ордабасы" 24 мая.

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Метки:
КПЛ-2021 Тараз ФК

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