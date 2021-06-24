Тренер "Шахтера" устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев устроил чистку состава и решил пригласить в команду новых футболистов.

Как сообщает телеграм-канал "Гол емес", специалист уже убрал нескольких недорогих футболистов, в числе которых Закиров, Султанов, Балашов и Баа. Наверняка неплохо заработает на разрыве контракта уехавший в Азербайджан Зиги Бадибанга.

"Взамен Адиев намерен взять недешевых игроков, зарплата которых станет значительной нагрузкой для бюджета клуба. Один из таковых - россиянин Евгений Гапон - вряд ли усилил состав команды.

В ближайшее время команду пополнят футболисты, заработная плата которых колеблется в районе 15-20 тысяч долларов.

У "Шахтера" не самая стабильная ситуация с финансами. Клуб, к примеру, еще не получил денег от спонсоров на замену поля.

Кстати говоря, газон на главной арене Караганды далеко не лучшего качества, если верить отзывам футболистов "горняков", "Кызыл-Жара" и "Тараза". Покрытие пролежало около года на складе. Ровным поверхность поля назвать нельзя. После тренировок футболисты "Шахтера" жалуются на болевые ощущения", - пишет источник.

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