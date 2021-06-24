Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Эксклюзивное интервью Хабиба
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Тренер "Шахтера" устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон

Тренер "Шахтера" устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон
Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев устроил чистку состава и решил пригласить в команду новых футболистов.

Как сообщает телеграм-канал "Гол емес", специалист уже убрал нескольких недорогих футболистов, в числе которых Закиров, Султанов, Балашов и Баа. Наверняка неплохо заработает на разрыве контракта уехавший в Азербайджан Зиги Бадибанга.

"Взамен Адиев намерен взять недешевых игроков, зарплата которых станет значительной нагрузкой для бюджета клуба. Один из таковых - россиянин Евгений Гапон - вряд ли усилил состав команды.

В ближайшее время команду пополнят футболисты, заработная плата которых колеблется в районе 15-20 тысяч долларов.

У "Шахтера" не самая стабильная ситуация с финансами. Клуб, к примеру, еще не получил денег от спонсоров на замену поля.

Кстати говоря, газон на главной арене Караганды далеко не лучшего качества, если верить отзывам футболистов "горняков", "Кызыл-Жара" и "Тараза". Покрытие пролежало около года на складе. Ровным поверхность поля назвать нельзя. После тренировок футболисты "Шахтера" жалуются на болевые ощущения", - пишет источник.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Шахтер ФК Футбольные трансферы КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:44
Футбол
Матч "Кайсар" - "Тобол" вызвал подозрения. От ПФЛК и КФФ потребовали расследования Матч "Кайсар" - "Тобол" вызвал подозрения. От ПФЛК и КФФ потребовали расследования
Сегодня , 09:03
Футбол
Тренер "Шахтера" устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон Тренер "Шахтера" устроил чистку состава. Игроки жалуются на домашний газон
Вчера , 23:27
Футбол
"Они были слишком сильны для нас". Тренер "Каспия" прокомментировал разгром от "Кайрата" "Они были слишком сильны для нас". Тренер "Каспия" прокомментировал разгром от "Кайрата"
Вчера , 22:52
Футбол
"Тобол" одержал победу и сместил "Астану" с первого места КПЛ "Тобол" одержал победу и сместил "Астану" с первого места КПЛ
Вчера , 21:52
Футбол
"Туран" упустил победу над "Таразом" в матче КПЛ "Туран" упустил победу над "Таразом" в матче КПЛ
Вчера , 20:52
Футбол
"Кайрат" разгромил "Каспий" в матче с пятью голами и дублем Вагнера Лава и сократил отставание от "Астаны" "Кайрат" разгромил "Каспий" в матче с пятью голами и дублем Вагнера Лава и сократил отставание от "Астаны"
Вчера , 20:25
Футбол
На берегу моря. Появились новые подробности строительства стадиона в Актау На берегу моря. Появились новые подробности строительства стадиона в Актау
Вчера , 19:56
Футбол
"Жетысу" проиграл "Атырау" и остался худшей командой КПЛ "Жетысу" проиграл "Атырау" и остался худшей командой КПЛ
Вчера , 18:14
Футбол
"Актобе" объявил об уходе второго футболиста за день "Актобе" объявил об уходе второго футболиста за день
Вчера , 17:53
Футбол
Встречи, требования и жесткий разговор. Как болельщики возвращают в чувство клубы КПЛ Встречи, требования и жесткий разговор. Как болельщики возвращают в чувство клубы КПЛ
Вчера , 17:36
Футбол
Клуб КПЛ расстался с легионером. Он прибыл с лишним весом и не смог набрать форму Клуб КПЛ расстался с легионером. Он прибыл с лишним весом и не смог набрать форму
Вчера , 16:13
Футбол
"Логвиненко - настоящий капитан". Масудов - о целях "Актобе", таланте Самородова и спросе на Сергеева "Логвиненко - настоящий капитан". Масудов - о целях "Актобе", таланте Самородова и спросе на Сергеева
Вчера , 14:39
Футбол
Контракт и конкуренция. Почему кандидат в сборную Казахстана не заиграл в "Тоболе" и возвращается в "Шахтер" Контракт и конкуренция. Почему кандидат в сборную Казахстана не заиграл в "Тоболе" и возвращается в "Шахтер"
Вчера , 14:15
Футбол
"Актобе" расстался с первым футболистом после прихода Масудова "Актобе" расстался с первым футболистом после прихода Масудова
Вчера , 12:58
Футбол
Футболист за миллион евро сделал заявление о переходе в "Астану" Футболист за миллион евро сделал заявление о переходе в "Астану"
Вчера , 12:05
Футбол
Два лидера присоединились к "Кайрату" перед матчем с "Каспием" Два лидера присоединились к "Кайрату" перед матчем с "Каспием"
Вчера , 10:30
Футбол
Тренер "Ордабасы" озвучил основной фактор победы в матче с "Астаной" Тренер "Ордабасы" озвучил основной фактор победы в матче с "Астаной"
Вчера , 10:10
Футбол
Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Каспий", "Кайсар" - "Тобол" и еще двух игр 17-го тура КПЛ Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Каспий", "Кайсар" - "Тобол" и еще двух игр 17-го тура КПЛ
Вчера , 09:27
Футбол
Возрождение или разовый эффект? Как капитан "Кайсара" после долгого простоя уничтожил "Каспий" Возрождение или разовый эффект? Как капитан "Кайсара" после долгого простоя уничтожил "Каспий"
Вчера , 08:09
Футбол
Отказ Тихонова и надежда на Масудова. Как Перцух играет в "Актобе" и почему он потерял место в сборной Отказ Тихонова и надежда на Масудова. Как Перцух играет в "Актобе" и почему он потерял место в сборной
Вчера , 07:41
Футбол
Тренер "Астаны" нашел объяснение первому поражению в КПЛ Тренер "Астаны" нашел объяснение первому поражению в КПЛ
22 июня, 23:11
Футбол
Был чемпионом, играл в Англии и легко прижился в Казахстане. Топ-5 игроков КПЛ, способных усилить "Кайрат" Был чемпионом, играл в Англии и легко прижился в Казахстане. Топ-5 игроков КПЛ, способных усилить "Кайрат"
22 июня, 23:05
Футбол
"Ничего, забьем в следующем матче". Защитник "Астаны" не видит причин паниковать после поражения от "Ордабасы" "Ничего, забьем в следующем матче". Защитник "Астаны" не видит причин паниковать после поражения от "Ордабасы"
22 июня, 22:57
Футбол
"Актобе" избежал поражения от "Кызыл-Жара" в матче с красной карточкой "Актобе" избежал поражения от "Кызыл-Жара" в матче с красной карточкой
22 июня, 22:07
Футбол
"Мы были одной командой". Защитник "Ордабасы" описал сенсационную победу над "Астаной" "Мы были одной командой". Защитник "Ордабасы" описал сенсационную победу над "Астаной"
22 июня, 22:00
Футбол
"Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату" в КПЛ "Акжайык" упустил победу над "Шахтером", но приблизился к "Кайрату" в КПЛ
22 июня, 21:20
Футбол
Сербский форвард из чемпионата Армении перейдет в клуб КПЛ Сербский форвард из чемпионата Армении перейдет в клуб КПЛ
22 июня, 20:54
Футбол
"Ордабасы" после встречи с болельщиками разделался с "Астаной" и облегчил чемпионскую гонку "Тоболу" "Ордабасы" после встречи с болельщиками разделался с "Астаной" и облегчил чемпионскую гонку "Тоболу"
22 июня, 18:55
Футбол
"Всегда есть какие-то разговоры". Тренер "Каспия" - об интересе "Тобола" "Всегда есть какие-то разговоры". Тренер "Каспия" - об интересе "Тобола"
22 июня, 18:23
Футбол
Проигрывал "Астане", тренировал женщин и сотворил историю. Кто из участников Евро-2020 мог бы возглавить "Кайрат" Проигрывал "Астане", тренировал женщин и сотворил историю. Кто из участников Евро-2020 мог бы возглавить "Кайрат"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика