Тренер "Шахтера" назвал причины поражения от "Актобе"

Главный тренер "Шахтера" Вахид Масудов объяснил причины поражения от "Актобе" в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Шахтер" в этом матче вел со счетом 2:0, но упустил победу - 2:3. "Актобе" благодаря успеху в Караганде вышел в лидеры КПЛ.
"Мы знали, как играет "Актобе". В первом тайме наш план работал. Но к сожалению, во втором тайме мы не могли должным образом освежить игру, сделать качественные замены, потому что их, наверное, попросту нет. Целая группа игроков пропускали игру, травмированы: Рустемович, Ковталюк, Ламанж. Я, в свою очередь, тоже допустил некоторые ошибки, потому что не всех игроков до конца знаю, моя вина в этом тоже есть", - заявил Масудов в интервью пресс-службе "Шахтера".
Реклама