Тренер "Шахтера" назвал причины поражения от "Актобе"

Главный тренер "Шахтера" Вахид Масудов объяснил причины поражения от "Актобе" в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шахтер" в этом матче вел со счетом 2:0, но упустил победу - 2:3. "Актобе" благодаря успеху в Караганде вышел в лидеры КПЛ.

"Мы знали, как играет "Актобе". В первом тайме наш план работал. Но к сожалению, во втором тайме мы не могли должным образом освежить игру, сделать качественные замены, потому что их, наверное, попросту нет. Целая группа игроков пропускали игру, травмированы: Рустемович, Ковталюк, Ламанж. Я, в свою очередь, тоже допустил некоторые ошибки, потому что не всех игроков до конца знаю, моя вина в этом тоже есть", - заявил Масудов в интервью пресс-службе "Шахтера".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 3 Астана 14 7 3 4 29-16 24 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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