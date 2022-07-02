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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Тренер "Шахтера" назвал причины поражения от "Актобе"

Тренер "Шахтера" назвал причины поражения от "Актобе"
©ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Вахид Масудов объяснил причины поражения от "Актобе" в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шахтер" в этом матче вел со счетом 2:0, но упустил победу - 2:3. "Актобе" благодаря успеху в Караганде вышел в лидеры КПЛ.

"Мы знали, как играет "Актобе". В первом тайме наш план работал. Но к сожалению, во втором тайме мы не могли должным образом освежить игру, сделать качественные замены, потому что их, наверное, попросту нет. Целая группа игроков пропускали игру, травмированы: Рустемович, Ковталюк, Ламанж. Я, в свою очередь, тоже допустил некоторые ошибки, потому что не всех игроков до конца знаю, моя вина в этом тоже есть", - заявил Масудов в интервью пресс-службе "Шахтера".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
3 Астана 14 7 3 4 29-16 24
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Туран 13 3 7 3 11-12 16
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
Масудов Вахид Шахтер ФК Актобе ФК КПЛ

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