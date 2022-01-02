Тренер "Ордабасы" стал одним из главных кандидатов на пост в европейском клубе

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев может возглавить белорусский БАТЭ в ближайшее время. Об этом сообщает спортивный журналист Владислав Татур

"Как мне стало известно, Кирилла Альшевского в БАТЭ все-таки не будет, несмотря на большое желание клуба. Оставшиеся варианты: Александр Михайлов, Александр Седнев, Игорь Криушенко, Юрий Пунтус и Александр Лисовский", - заявил он в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Ордабасы" под руководством Седнева финишировал на пятом месте в КПЛ-2021. В Казахстане он также тренировал "Актобе" в 2019 году.

Также добавим, что БАТЭ - один из самых популярных клубов Беларуси. 15 раз выигрывал национальный чемпионат, пять раз становился обладателем Кубка страны, а также регулярно выступает в еврокубках.