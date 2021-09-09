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Тренер с опытом работы в Казахстане покинул европейский клуб спустя несколько часов после назначения

Тренер с опытом работы в Казахстане покинул европейский клуб спустя несколько часов после назначения
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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Димитар Димитров покинул болгарский футбольный клуб "Арда" через несколько часов после назначения на пост главного тренера. Об этом сообщает Dnevnik.bg.

В клубе из Кырджали отметили, что решение было принято по серьезным личным причинам болгарского специалиста. Тренером команды станет Георги Чиликов, входивший в штаб Димитрова.

Отметим, что 62-летний Димитров известен в Казахстане по работе в "Иртыше", который тренировал в период 2015-2017 и 2018-2019 годов. В 2016-м занял с павлодарцами третье место в премьер-лиге.

В мае 2020 года "Иртыш" снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем.

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Метки:
Димитров Димитар Болгария Иртыш ФК КПЛ-2021

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