Тренер новичка КПЛ назвал причину неудач команды

Наставник "Махтаарала" Андрей Ферапонтов высказался о ничьей в матче 15-го тура КПЛ против "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Туркестане завершился со счетом 1:1. "Махтаарал" с 43-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артура Западни.
"Мы потеряли два очка. Играли на победу, был очень хороший настрой. Я благодарен своим футболистам. Они сделали выводы из прошлого нашего поражения в Алматы. Играли активно, с первых минут оказывали давление на соперника. Активно начали игру так провели первый тайм, но многое из того, что мы готовили к сожалению, сломало удаление. Не могу обвинять игрока в этом удалении это несчастный случай. Он играл в мяч, там не было никакого умысла. Это несчастный случай. Я не могу обвинять игрока, он играл в мяч. Если он и рассек голову сопернику, то это было случайно. Думал, что VAR в этом случае должен был разобраться. Но, к сожалению, в этом сезоне VAR - всегда против нас. То, не назначают пенальти в Алматы, отменяют несколько пенальти. Положительный момент в том, что мы впервые в этом сезоне в 15-м туре пробили пенальти. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и персоналу. Будем двигаться дальше", - заявил Ферапонтов.
"Махтаарал" с десятью очками занимает последнее место в КПЛ.
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