Тренер клуба КПЛ пожаловался на "заколдованные ворота" у соперника

Исполняющий обязанности главного тренера "Турана" Куаныш Кабдулов прокомментировал ничью с шымкентским "Ордабасы" (0:0) в матче шестого тура премьер-лиги.

"Зная соперника, готовились тщательно. "Ордабасы" – очень хорошая, перспективная, молодая команда. Мы разобрали их игру, готовились. У нас был свой план. В начале игры мы договорились встречать на их половине поля, играть с высоким прессингом, что у нас, в принципе, получалось. К сожалению, мы опять не смогли реализовать те моменты, которые создали. К ребятам никаких претензий нет. Команда работает очень хорошо, ребята стараются, самоотдача – на 200 процентов. Вы сами все видели – и в первом, и во втором тайме у нас были моменты. Какие-то заколдованные ворота, можно так сказать. К сожалению, не радует только одно – то, что мы не забили свои моменты. Я в раздевалке после игры их подбодрил и сказал, что если мы будем так же работать, то в ближайшее время результаты придут", - сказал Кабдулов на послематчевой пресс-конференции.

"Туран" с тремя очками после пяти сыгранных матчей замыкает турнирную таблицу КПЛ-2022. "Ордабасы" (8) идет шестым.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8 8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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