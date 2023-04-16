Тренер казахстанского клуба высказал претензии после разгромного поражения

Главный тренер "Мактаарала" Константин Горовенко прокомментировал поражение от "Шахтера" в матче шестого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Караганде, сыгранная 15 апреля, завершилась со счетом 3:0 в пользу горняков.

"Готовились к матчу. Хотели победить. Два соседа по турнирной таблице. "Шахтер" хотел обыграть нас, а мы обыграть "Шахтер". По первому тайму я бы сказал, что только одна команда хотела выиграть. Одна комбинация через фланг. Мы не могли разобраться, что нам делать. Получили голы, которые не должны были пропускать. Вопрос: или футболисты не хотят играть, или тренер их не может настроить? Проводим работу, анализируем соперника, готовимся к играм, но в игре нет страсти, нет желания выиграть матч. Большие претензии по самоотдаче, по организации, по структуре..." - цитирует Горовенко пресс-служба "Мактаарала".

- Ваши футболисты делают то, что вы требуете от них на 100 процентов?

- Очень хороший вопрос. Считаю, что футболисты не выполняют на все 100 процентов то, что мы от них требуем. Тренируем на одно, на поле получается другое. Хотим прессинг, но прессинга нет. Хотим контроля мяча, контроля мяча нет. Хотим надежность в обороне, надежности в обороне нет. Опять вопрос: или тренер не может донести до футболистов, или футболисты не могут это выполнять?..

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"