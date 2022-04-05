Тренер аутсайдера КПЛ объяснил сенсационную ничью с "Кайратом"

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр высказался о ничьей с "Кайратом" в четвертом туре КПЛ-2022, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Встреча, состоявшаяся на поле "Акжайыка", завершилась со счетом 0:0.

"За счет болельщиков и их поддержки и в тяжелые минуты, и в хорошие можно заработанное очко занести себе в актив. Сама игра хромает, проблемы в атаке. Много игроков ушло, строили новую команду. Но за два месяца сделать это тяжеловато. Болельщики нам помогли не проиграть матч, в конце которого мы играли в меньшинстве", - заявил Мазяр.

"Акжайык" набрал одно очко и занимает 12-е место из 14. "Кайрат" с восемью баллами расположился на третьей позиции.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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