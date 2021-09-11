Трансфер этнического казаха из Китая в "Астану" сорвался после ухода Лории

Вратарь из Китая Ерзат Ержет в ближайшее время отправится на родину, сообщает корреспондент Vesti.kz. 28-летний голкипер проходил просмотр в "Астане", однако не подписал контракт с клубом.

Этнический казах оставил приятное впечатление о себе, однако из-за смены руководства трансфер Ержета в казахстанский клуб сорвался.

Одним из инициаторов приглашения вратаря был экс-генеральный директор клуба Давид Лория. Нынешнее руководство не заинтересовано в приходе вратаря.

Добавим, что при переходе в "Астану" футболист должен был сменить китайское гражданство на казахстанское.

Ержет родился и вырос в Китае. Свою карьеру начинал в клубе "Синьцзян Гранд Бегония", откуда уехал в португальский "Гондомар", выступавший в третьем дивизионе. Также находился в составе клуба высшего дивизиона "Пассуш де Феррейра". Играл в командах низших лиг - "Лейшоэш" и "Салгейруш". В 2019 году подписал контракт с "Чунцин Лифанем", за который сыграл пять матчей. Вызывался в сборную Китая до 23 лет.

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