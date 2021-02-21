Топ-новичок "Кайрата" совершил курьезный промах в матче с "Рубином"

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Новичок "Кайрата" Штрели Мамба совершил курьезный промах в товарищеском матче с "Рубином", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Случилось это на 77-й минуте при счете 1:0 в пользу российского клуба. Встреча в Белеке в итоге так и завершилась. Единственный мяч на 11-й минуте забил Хвича Кварацхелия. На 86-й минуте красную карточку получил игрок казанцев Степан Суриков.