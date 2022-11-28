Топ-клубы Казахстана проявляют интерес к игроку азиатской сборной

В сферу интересов клубов из лидирующей тройки чемпионата Казахстана попал 29-летний защитник Тристан До, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент казахстанские клубы постепенно начинают сканировать рынок иностранных игроков. И одним из тех, кто может перебраться в Казахстан ближайшей зимой, является До. Для некоторых казахстанских клубов усиление позиции правого защитника является актуальным и необходимым, поэтому интерес к До объясним. Потенциальными претендентами на игрока являются "Астана" и "Актобе". В этих клубах уже играет несколько французов и все они сотрудничают с агентством, которое также работает с До.
Правый защитник прошел необычный путь. Он родился в Париже и начал профессиональную карьеру в "Лорьяне". Позже также выступал за "Эпиналь" и "Аяччо".
В 2014 году До перебрался в Азию, а именно в Таиланд, где построил успешную карьеру. Это в том числе было связано с корнями игрока - его дедушка вьетнамец, иммигрировавший в Таиланд. Футболист выиграл практически все трофеи в Таиланде и стал лучшим на своей позиции в стране. С 2015 года До стал выступать за сборную Таиланда, сейчас у него 48 матчей на международном уровне.
На данный момент защитник играет за клуб "Бангкок Юнайтед". Помимо казахстанских клубов, интерес к Тристану До проявляют клубы из Кипра и азербайджанский "Карабах".
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