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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Топ-клубы Казахстана проявляют интерес к игроку азиатской сборной

Топ-клубы Казахстана проявляют интерес к игроку азиатской сборной
©facebook.com/tristando19official

В сферу интересов клубов из лидирующей тройки чемпионата Казахстана попал 29-летний защитник Тристан До, сообщает корреспондент Vesti.kz

На данный момент казахстанские клубы постепенно начинают сканировать рынок иностранных игроков. И одним из тех, кто может перебраться в Казахстан ближайшей зимой, является До. Для некоторых казахстанских клубов усиление позиции правого защитника является актуальным и необходимым, поэтому интерес к До объясним. Потенциальными претендентами на игрока являются "Астана" и "Актобе". В этих клубах уже играет несколько французов и все они сотрудничают с агентством, которое также работает с До.

Правый защитник прошел необычный путь. Он родился в Париже и начал профессиональную карьеру в "Лорьяне". Позже также выступал за "Эпиналь" и "Аяччо".

В 2014 году До перебрался в Азию, а именно в Таиланд, где построил успешную карьеру. Это в том числе было связано с корнями игрока - его дедушка вьетнамец, иммигрировавший в Таиланд. Футболист выиграл практически все трофеи в Таиланде и стал лучшим на своей позиции в стране. С 2015 года До стал выступать за сборную Таиланда, сейчас у него 48 матчей на международном уровне.

На данный момент защитник играет за клуб "Бангкок Юнайтед". Помимо казахстанских клубов, интерес к Тристану До проявляют клубы из Кипра и азербайджанский "Карабах".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Астана ФК Актобе ФК КПЛ Таиланд

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