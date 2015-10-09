"Тобол" выбрался из зоны вылета в КПЛ

Костанайский "Тобол" одержал важную победу над кокшетауским "Окжетпесом" в заключительном матче 17-го тура Казахстанской Премьер-Лиги.

Хозяева открыли счет еще в первом тайме — пенальти уверенно реализовал Асхат Тагыберген. После перерыва преимущество костанайцев увеличил Райан Сенхаджи, а затем отличился Луис Герра. Гости сумели сократить отставание благодаря реализованному пенальти Дмитрия Бородина, однако спасти встречу не смогли — 3:1 в пользу "Тобола".

Благодаря этой победе костанайский клуб набрал 18 очков, покинул зону вылета и улучшил свое положение в турнирной таблице. "Окжетпес" с 27 баллами опустился на четвертое место.

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