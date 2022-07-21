"Тобол" расстался с легионером и подписал нового

Костанайский "Тобол" объявил о заключении контракта с полузащитником Чиди Осучукву, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Этот сезон Осучукву начинал в составе "Турана", за который провел десять матчей в КПЛ и забил два гола. До этого выступал за "Ордабасы".
Профессиональную карьеру он начал в футбольном клубе "Гейтвей", выступая за юношеские команды. Затем Чиди выступал за "Долфинс" (Нигерия), за португальскую "Брагу", белорусские "Динамо-Брест" и "Рух", а также за российский клуб "Томь".
В то же время "Тобол" расстался с полузащитником Рубеном Бриджидо. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Бриджидо перешел в "Тобол" прошлым летом. В общей сложности он сыграл за костанайцев 36 матчей и забил один гол.
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