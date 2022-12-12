В "Тобол" или "Актобе"? Вратарь сборной Казахстана должен пойти на повышение в КПЛ

Мухаммеджан Сейсен уже несколько лет котируется как один из самых многообещающих вратарей Казахстана, но в клубной карьере остается на уровне "Тараза". Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему будущего игрока и возможности сменить обстановку.

Сейсен пару лет назад был основным вратарем и капитаном молодежной сборной Казахстана, при этом за его спиной сидели Бекхан Шайзада и Данил Устименко. В этом году все трое находились в обойме уже национальной сборной Казахстана.

Но с точки зрения личного роста у Сейсена наметилась некая стагнация. Это был его четвертый сезон в КПЛ, но на этот раз в "Таразе" он, во-первых, на небольшой отрезок потерял место в основе, а во-вторых, сыграл всего пять "сухих" матчей в чемпионате. Меньше игр на ноль у него было лишь в дебютный год за "Тараз" - четыре "сухаря" в 2019-м. Показательно, что в конце года Сейсен не оказался в итоговом списке сборной Казахстана на товарищеские матчи с ОАЭ и Узбекистаном.

Тем не менее 23-летний вратарь "Тараза" остается в когорте самых перспективных на своей позиции в стране. Но в "Таразе", при всем уважении, вряд ли можно значительно прибавить. Сейсен достиг практически максимума в родном клубе, пора делать новый шаг. Да, у Сейсена вышел средний сезон, но есть перспективы для роста и очень молодой возраст для вратаря.

В то же время мы видим, что ни в одном из клубов финальной тройки лидеров КПЛ-2022 нет определенности по вратарской позиции на будущий год. Но та же "Астана" все-таки самый амбициозный клуб КПЛ на данный момент, там если и будут искать голкипера, то он должен соответствовать уровню еврокубков, а Сейсен ныне воспринимается не выше того же Заруцкого.

Однако "Тобол" или "Актобе" могут рассмотреть кандидатуру игрока "Тараза". У костанайцев есть 41-летний Мокин, который восстанавливается после травмы. Учитывая возраст и тяжелое повреждение, "Тоболу" точно необходима альтернатива. Сейсен способен стать заменой на несколько лет вперед.

"Актобе" рискует потерять Стаса Покатилова, о положении которого мы рассказали в отдельном материале. Да, не исключено, что команда Андрея Карповича скорее выйдет на рынок российских вратарей, ведь тренерский штаб хорошо знает соседний чемпионат. Более того, если судить логически, то у клуба есть явный кандидат, который может заменить Покатилова - это Мирослав Лобанцев из "Кызыл-Жара", с ним Карпович уже работал, это проверенный вариант и более опытный игрок. В таком контексте у Сейсена не так много шансов, но с другой стороны, "Актобе" уже интересовался Мухаммеджаном в прошлом году и он может стать более предпочтительной фигурой для руководства.

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