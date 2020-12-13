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"Тихонов для меня как старший брат". Барсегян - о тренере и контракте с "Астаной"

Футболист сборной Армении пополнил клуб перед сезоном.

"Тихонов для меня как старший брат". Барсегян - о тренере и контракте с "Астаной"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Астаны" и сборной Армении по футболу Тигран Барсегян рассказал о предложениях от других клубов и отношении к главному тренеру астанчан Андрею Тихонову, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на news.am.

"У меня еще один год по контракту с "Астаной". Я хочу помочь команде стать чемпионом Казахстана, так же как и выступать в групповом этапе Лиги Европы. Пока не могу сказать, как это будет организовано в следующем году. В данный момент я расслабляюсь, стараюсь меньше времени проводить в телефоне. Однако могу сказать, что есть множество команд, которые хотят меня видеть в своем составе. Армянские футболисты, которые до меня играли в Казахстане, оставили очень громкое имя. Мы продолжаем их работу.

Андрей Тихонов - замечательный человек, с большой буквы. Для меня он как старший брат. Он один из тренеров, ради которых футболисты готовы на все", - рассказал Барсегян.

Футболист сборной Армении пополнил "Астану" перед сезоном-2020. Он стал вместе с командой бронзовым призером КПЛ-2020.

 

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Метки:
Астана ФК Тихонов Андрей Армения КПЛ-2020

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