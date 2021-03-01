Тихонов дал добро. "Астана" решилась подписать Марка Гурмана

Казахстанский футболист Марк Гурман продолжит карьеру в "Астане". Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что игрок убедил тренерский штаб "Астаны" в своей необходимости, и Андрей Тихонов дал добро на подписание опытного игрока. Естественно, руководство с этим тянуло до последнего, прекрасно понимая реакцию болельщиков на подписание сына директора клуба. Но все же решилось. Если Марку не удастся стать игроком основной обоймы, летом он может перейти на правах аренды в любой другой клуб.

Добавим, что 32-летний Гурман уже заявлен за столичный клуб под номером 5 на сезон 2021 года.

"Астана" начнет сезон полуфинальным матчем с "Шахтером" за Суперкубок 2 марта. В первом туре чемпионата Казахстана, 13 марта, северяне сыграют против "Арыси". Более подробно с календарем игр можно ознакомиться здесь.

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