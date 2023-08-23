Татар перешел в казахстанский клуб

Бенджамин Татар перешел в футбольный клуб "Окжетпес". Об этом сообщает пресс-служба "синегорцев".
Трудовое соглашение рассчитано до конца 2023 года.
Татар является воспитанником ФК "Сараево". За свою игровую карьеру провел 178 матчей, забил 62 гола и отдал 20 голевых передач.
В его карьере также были хорватские "Цибалия", "Новиград","Горица" и "Славен", саудовская "Абха", боснийские "Борац" и "Радник Хаджичи", кувейтская "Аль-Кадсия".
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
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