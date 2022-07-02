"Тараз" упустил шанс ворваться в топ-3 КПЛ

"Атырау" и "Тараз" встретились в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Атырау завершился нулевой ничьей.
Отметим, что в случае победы "Тараз", располагающийся на пятом месте мог оказаться в топ-3 КПЛ. После этого матча у жамбыльцев 23 очка, столько же у "Ордабасы".
"Атырау" набрал 21 балл и остался на седьмом месте. Победа в этой встрече позволяла "нефтянткам" войти в топ-5 чемпионата.
Отметим, что "Атырау" не побеждает с 7 мая, когда в десятом туре разгромил в Алматы "Кайрат" (3:0). Серия "Тараза" без побед составляет четыре матча (с 15 мая).
Напомним, что промежуточным лидером КПЛ стал "Актобе", обыгравший в Караганде "Шахтер". "Красно-белые" сместили с вершины "Тобол".
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