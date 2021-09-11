"Тараз" потерял лидера обороны на матч с "Актобе" в КПЛ

Футбольный клуб "Тараз" сыграет против "Актобе" без лидера обороны Фейта Обилора. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что основной защитник пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

В нынешнем сезоне КПЛ 30-летний нигериец провел 19 матчей, в которых забил два гола.

Матч 20-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана пройдет 12 сентября в Актобе. Перед этой игрой команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по 23 очка. Таразцы идут на девятом месте, "красно-белые" - на десятом.

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