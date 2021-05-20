"Тараз" отказался отпускать лучшего бомбардира. Игрока хотел подписать участник еврокубков

"Тараз" не отпустил португальского полузащитника Педро Эуженио в "Шахтер", который в этом году выступит в Лиге конференций. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Отмечается, что после назначения Магомеда Адиева "горняки" попытались "выдернуть" легионера из "Тараза", но главный тренер и руководство южан отказались расставаться со своим лидером.

Участник еврокубков нацелился на лидера "Тараза"

30-летний Эуженио является лучшим снайпером клуба, в 11 матчах он забил шесть мячей и отдал два ассиста. "Тараз" после 12 туров идет на шестом месте, набрав 17 очков. Cледующую игру подопечные Вардана Минасяна проведут на выезде с "Ордабасы" 24 мая.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!