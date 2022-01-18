Танат Нусербаев определился с клубом на новый сезон

Туркестанский "Туран" продлил соглашение с нападающим Танатом Нусербаевым, сообщает пресс-служба клуба.

На какой срок рассчитан контракт, не уточняется.

В прошедшем сезоне 34-летний Нусербаев провел 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре ассиста. Он стал вторым бомбардиром клуба в КПЛ-2021. В чемпионате Казахстана "Туран" занял 12-е место из 14.

Напомним, что несколько дней назад "Туран" возглавил российский специалист Владимир Газзаев. Он известен по работе с "Актобе" и "Тоболом". Кроме того, туркестанцы подписали экс-капитана "Тобола" Азата Нургалиева.