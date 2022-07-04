Связка с Канте и стандарты. Как лидер "Кайрата" стал лучшим ассистентом КПЛ

В этом сезоне "Кайрат" связывает множество противоречий и в этом числе игра капитана команды Рикарду Алвеша. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как португалец возглавил список ассистентом чемпионата Казахстана и почему это спасает его от критики.

Алвеш это трансфер Курбана Бердыева и было вполне ожидаемо, что при Курбане Бекиевиче к нему будет безграничное доверие. В период травм Яцека Гуральски именно португалец был назначен вице-капитаном. Алвеш дважды не реализовал пенальти в сезоне, удалился на шестой минуте с "Кызыл-Жаром", но Бердыев не позволял себе в СМИ критиковать легионера, хотя при этом был крайне строг по отношению к молодежи. Неудивительно, что после ухода Курбана Бекиевича одним из немногих, кто поблагодарил тренера публично оказался именно Алвеш.

Еще до ухода Гуральски и прихода Кекера португальский полузащитник играл в достаточно низкой позиции. Роль контролирующего опорника может и подходит Алвешу, но рядом всегда нужен напарник с объемом и оборонительными навыками. Играть с одним Рикарду в опорной зоне - это крайне опасно. Любой агрессивный соперник с прессингом способен доставить проблем в этой зоне "Кайрату", если там будет играть лишь португалец.

Кекер утверждает, что "Рики может отдавать и отбирать". И если с первым навыком не поспоришь, то вот по второму большие сомнения. Мы все увидели, как Алвеш может отбирать в матче с тем же "Кызыл-Жаром". Перехваты, единоборства, отборы - это все не про капитана "Кайрата".

Но есть одно, ценное качество Алвеша, которое сейчас является настоящим спасением для "Кайрата" - это передачи. У португальца действительно классный средний и дальний пас, он очень неудобно подает для соперников, передачи точные, но при этом не зависающие, а сильные.

Благодаря передачам Алвеша "Кайрат" вскрыл множество соперников и добыл результат. Если ты зарабатываешь штрафной или угловой в матче против "Кайрата" у тебя почти гарантировано будут проблемы.

Из семи голевых передач Алвеша в нынешнем сезоне, пять пришли после подач со штрафных и угловых. Лишь два ассиста было с игры, но один из них показательный. Длинные передачи из глубины за спину защитникам - это португалец делал как при Бердыеве, так и при Кекере. Но пока сработало лишь один раз.

Кстати, из семи ассистов чаще остальных Алвеш ассистировал Хосе Канте (три гола). Еще дважды с передач Алвеша забивал Виктор Васин. Посмотрите, как забивали с передач хавбека при угловых, голы как будто выпущенные на принтере - подачи в одну точку.

Любопытно, что семь ассистов в рамках чемпионата - это лучший показатель в карьере Алвеша. Ранее максимум португалец выбивал за сезон шесть голевых (в Словении, за "Олимпию") именно в рамках национальных лиг.

Суммарно, у португальца в "Кайрате" три гола и 15 ассистов в 36 матчах. Для сравнения, в "Оренбурге" у него было 7+6 по голам и ассистам в 43 матчах.

С точки зрения атаки, Алвеш серьезное оружие "Кайрата", но в плане обороне при использовании его опорником - это болевая точка. Тренерскому штабу необходимо найти кадровое решение, как добавить к португальцу надежного хава с объемом и отбором.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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