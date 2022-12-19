Сверкал в "Жетысу" и едва не перешел в "Рубин". "Кайрат" расстается с очередным воспитанником?

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Адам Адахаджиев близок к уходу из "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбек начинал в алматинском клубе и сможет ли он заиграть в другой команде.
Казалось, что в нынешней ситуации, когда "Кайрат" максимально доверяет молодежи, уникальный шанс заиграть в основе среди воспитанников реализуют многие, но для Адахаджиева, в частности, сценарий получился иным.
Надо заметить, что Адаму 24 года, то есть назвать его молодым уже нельзя. Он дебютировал за основу "Кайрата" еще в 2019 году при Алексее Шпилевском. Но с тех пор дотянуться хотя бы до статуса игрока ротации не смог. Да, конкуренция в сезонах 2019-2020 была очень высокой, но в то же время был шанс в этом году, ведь на позиции опорника у "Кайрата" в определенный момент не осталось никого из опытных, сначала ушел Абикен, а потом Гуральски. Однако вместо Адахаджиева заиграл 20-летний Адилет Садыбеков, и сейчас надо сказать, что это решение со стороны Кирилла Кекера было полностью оправданным.
При этом в прошлом году Адахаджиев продуктивно съездил в аренду в "Жетысу". Он был одной из ключевых фигур у молодого тренера Рината Алюетова. Хавбек сыграл в 24 матчах из 26 в КПЛ, оформив два гола и ассист. К слову, в тот же период была информация о переходе казахстанца в "Рубин", по сведениям источников, трансфер был оформлен, однако в действительности Адахаджиев до Казани так и не добрался.
Еще один показатель перспектив Адахаджиева - его игра за молодежную сборную Казахстана. Там он зачастую смотрелся уверенно и провел десять матчей на международном уровне. Вот как описывал характеристики игрока тренер той команды Алмас Кулшинбаев:
"Адахаджиев техничный игрок, с хорошими данными, он мыслит по-взрослому, но, скажем так, у него есть проблема - он часто передерживает мяч. Если научится быстрее принимать решения, то он должен прибавить, в целом это достаточно перспективный игрок".
За всеми плюсами игры Адама на мяче в то же время выходят очевидные минусы. Еще Шпилевский говорил о том, что Адахаджиев не самый быстрый игрок, хоть и объемный. Кулшинбаев обращал внимание на скорость принятия решений и недостаточные физические качества для того, чтобы играть в той же России.
Возможно, именно поэтому хавбек не был востребован при Кирилле Кекере. В 2022 году Адам сыграл лишь 53 минуты в КПЛ. Очевидно, что изменения назревали и они, похоже, произойдут. Сигналом к этому стало отсутствие игрока в списке "Кайрата" на декабрьские сборы. Любопытно, сумеет ли Адахаджиев реализовать свои качества в другой команде КПЛ и выйти на новый уровень, как это в прошлые годы сделали другие воспитанники "Кайрата" в лице Алибека Касыма и Рамазана Оразова.
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