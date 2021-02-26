Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ

Рассказываем, кто будет транслировать, нужны ли билеты, и другие детали.

Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
3

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь на 2021 год. В отличие от прошлогоднего сезона, в нынешнем турниры под эгидой ПФЛК вновь вернутся к традиционной схеме - "дом-выезд".

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каким образом будет проходить новый сезон в КПЛ.

Без билетов на стадионы не запустят

В этом году, как известно, в высшем дивизионе примут участие 14 команд.  Планируется, что турнир пройдет в двухкруговом формате с домашними и гостевыми играми. Это значит, что мы возвращаемся к стандартной схеме чемпионата. Однако прошлый год научил организаторов чемпионата быть готовыми к форс-мажорам, поэтому у ПФЛК в запасе разработан и альтернативный вариант на случай резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Что касается допуска болельщиков на трибуны, то в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги Казахстана ответили следующее:

"Сейчас мы отрабатываем алгоритм допуска болельщиков на стадионы. Согласно решению Межведомственной комиссии, с 1 марта возможно посещение болельщиками спортивных мероприятий с 30-процентной заполняемостью арены. Совершенно точно, что свободный вход без билетов будет невозможен. Поэтому мы разрабатываем положение, как осуществить допуск болельщиков при утвержденных условиях, чтобы это было безопасно и отвечало всем санитарным требованиям".

Основным телевещателем матчей чемпионата, как и в прошлом году, будет телеканал Qazsport. Матчи, которые не попадут в эфир канала, будут показаны в прямом эфире в интернете - на сайте qazsporttv.kz и новом сайте ПФЛК-ТВ - pflk.tv.

Учитывая, что телеканал весьма ограничен в технике, большую часть игр в туре (а их семь – прим. Vesti.kz) будут вновь снимать бригады ПФЛК-ТВ. Лига уже давно зарекомендовала себя как самостоятельный продакшн, который умеет снимать не только внутренние, но и международные встречи. Да и комментаторы на ПФЛК-ТВ гораздо лучше разбираются в отечественном футболе, учитывая их узкую специализацию.

Клубы будут наказывать за несоответствие арен

Немало вопросов у болельщиков есть относительно участия в КПЛ-2020 дебютанта - команды "Арыс" из Туркестанской области. Несмотря на намерения клуба выступить под новым названием "Туран", в ПФЛК заявили, что на сезон команда заявлена под старым именем.

"На чемпионат заявлена команда "Арыс", основной стадион - "Туркестан Арена". Мы знаем, что руководство области хочет переименовать клуб, однако для этого нужно пройти процедуры и этапы сертификации. На данный момент официальное название клуба, который допущен к чемпионату, - футбольный клуб "Арыс", - ответили в организации.

Кстати говоря, с нового сезона лига будет жестко подходить к вопросам готовности стадионов к принятию официальных матчей. В случае неготовности арены ПФЛК будет снимать турнирные очки с клубов.

"Это правило, утвержденное исполнительным комитетом КФФ, вступает в силу с нового сезона. В случае если стадион не готов к проведению матча, то с клуба-хозяина условно снимаются три очка и матч переносится на нейтральное поле. При этом все расходы по организации матча на другой арене несет провинившийся клуб. Наказание действительно в рамках текущего сезона до устранения всех выявленных недостатков. Если ситуация будет исправлена, очки вернутся клубу в турнирную таблицу. Если до конца сезона исправлений не будет, то снятые очки не возвращаются", - резюмировали в ПФЛК.

Казахстанская федерация футбола успела провести предсезонную сертификацию стадионов и уже определила несколько клубов, которые могут быть наказаны за несоответствие требованиям. Им выданы рекомендации и сроки по устранению недочетов до начала нового сезона.


(Стадион в Караганде)

Остается надеяться, что столь жесткие меры со стороны КФФ и ПФЛК действительно заставят клубы и облспорты активней двигаться в вопросах улучшения инфраструктуры. Ведь убогие поля, тесные раздевалки, отсутствие подогрева полей в холодное время года - настоящий бич казахстанского футбола. И эти проблемы нужно решать уже сейчас, хотя искоренить их должны были еще лет десять назад. В любом случае, лучше поздно, чем никогда.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ПФЛК (2), КФФ (3)

Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ Жетысу ФК Тараз ФК Шахтер ФК Актобе ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Атырау ФК Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ Кызыл-Жар СК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:46
Футбол

Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ
Сегодня
09:15
Футбол

"Актобе" продлил контракты с шестью футболистами
Сегодня
07:44
Футбол

Выступавший в чемпионате России футболист казахстанской "молодежки" перешел в клуб КПЛ
Вчера
23:55
Футбол

Воспитанник "Кайрата" выбрал новый клуб
Вчера
23:33
Футбол

Один из старожилов клуба и рекордсмен сборной. Почему Наджарян должен стать лидером "Шахтера"
Вчера
23:12
Футбол

Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?
Вчера
22:50
Футбол

"Кызыл-Жар СК" выдал матч с двумя пенальти, автоголом и упущенной победой на 90-й минуте
Вчера
22:19
Футбол

Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста
Вчера
21:00
Футбол

Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча
Вчера
20:13
Футбол

"Актобе" лишился нового вратаря из-за команды Зайнутдинова
Вчера
19:00
Футбол

Тренер "Ордабасы" рассказал о разбалансированности команды и травме российского защитника
Вчера
18:36
Футбол

Чемпион Казахстана, игрок сборной и адаптированность к КПЛ. Почему оправдана ставка на выходцев из чемпионата Беларуси
Вчера
18:02
Футбол

Казахстанские футболисты помогли "Атырау" обыграть украинский клуб на сборах в Турции
Вчера
17:19
Футбол

Потеряли Гуральски, укрепили атаку, отпустили Сейдахмета и Тунгышбаева. "Кайрат": превью к сезону
Вчера
16:55
Футбол

"Шахтер" подписал экс-форварда молодежной сборной Украины
Вчера
16:06
Футбол

"Астана" с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции
Вчера
15:09
Футбол

Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год
Вчера
14:26
Футбол

Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу
Вчера
13:10
Футбол

"Способен забивать 10-15 голов за сезон". Кумыков оценил трансфер форварда сборной Узбекистана в "Актобе"
Вчера
12:40
Футбол

Клуб КПЛ подписал российского нападающего
Вчера
12:12
Футбол

В еврокубках остался только один экс-игрок КПЛ. Сегодня его команда сыграет в Лиге Европы
Вчера
10:41
Футбол

"Шахтер" объявил о контракте с проходившим просмотр в московском ЦСКА казахстанцем
Вчера
10:01
Футбол

Футболист сборной Казахстана продлил контракт с "Кайсаром"
Вчера
09:35
Футбол

Бразильский футболист прибыл в клуб КПЛ
Вчера
07:27
Футбол

Дебютант КПЛ сделал камбэк с 0:2 и за 15 минут вырвал волевую победу
Вчера
00:40
Футбол

"Я не сбегал из "Турана". Игрок с казахстанскими корнями из "Урала" прокомментировал ситуацию с клубом КПЛ
24 февраля
23:57
Футбол

Бывший футболист "Ростова" и "Сочи" присоединился к клубу КПЛ
24 февраля
23:43
Футбол

Надежный и горит желанием играть. Почему Бекбаев может усилить большинство клубов КПЛ
24 февраля
23:25
Футбол

Выходец из футбольной династии и другие иностранцы. Усилят ли "Акжайык" игроки из России, Украины и Беларуси?
24 февраля
23:06
Футбол

"Там бардак". Этнический казах клуба российской премьер-лиги сбежал из состава новичка КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика