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"Старт чемпионата получился скомканным". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил начало КПЛ-2021

Также он назвал фаворитов сезона.

"Старт чемпионата получился скомканным". Лучший игрок Казахстана-2002 оценил начало КПЛ-2021
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Старт OLIMPBET-чемпионата Казахстана оказался скомканным из-за организационных проблем в некоторых матчах, считает экс-игрок клубов КПЛ и сборной Казахстана Евгений Ловчев. В интервью корреспонденту Vesti.kz лучший футболист страны 2002 года также назвал претендентов на золотые медали.

- Каким, на ваш взгляд, получился старт чемпионата?

- Старт получился скомканным из-за моментов, связанных с проведением отдельных матчей, таких как "Туран" - "Астана", "Каспий" - "Актобе" и "Ордабасы" - "Кызыл Жар СК".

- Что можете сказать по состоянию газона в Туркестане? Можно было ли играть или надо было переносить матч?

- В Туркестане футболисты оказались в роли цирковых артистов, над которыми просто поиздевались ответственные за проведение матча лица.

Было бы интересно посмотреть на принявших такое решение людей, играющих в футбол в таких условиях. Иногда полезно выходить из кабинетов и быть ближе к футболистам.

- Кто будет бороться за "золото" и за остальные медали, а кто аутсайдер?

- "Кайрат", "Тобол", "Ордабасы" и "Астана". По аутсайдерам пока сложно сказать, все команды усреднились из-за бюджетного потолка.

Напомним, первый тур чемпионата Казахстана прошел 13 и 14 марта. Из-за погодных условий на поздний срок была перенесена встреча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Жетысу ФК Тараз ФК Шахтер ФК Актобе ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Атырау ФК Акжайык ФК Ордабасы ФК Кызыл-Жар СК Арыс ФК

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