Станимир Стойлов сделал заявление о работе в Казахстане

Бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стоилов заявил, что не собирается работать в других клубах КПЛ, кроме столичного, передает Meta-ratings.kz.

- СМИ вас связывали с "Ордабасы". Можно сказать, что Станимир Стоилов в Казахстане может работать только с "Астаной"?

- "Астана" мой клуб, вы же знаете. Не надо даже связывать с другими командами. Мне нравятся все команды в Казахстане, но в шорт-листе у меня всегда была только "Астана".

- Правда, что Кайрат Боранбаев звал вас в "Кайрат"?

- Таких разговоров вообще не было.

Напомним, болгарский специалист тренировал "Астану" в 2014-2018 годах. Под его руководством столичная команда четы раза становилась чемпионом страны, а также впервые в истории казахстанского футбола вышла в групповой этап Лиги чемпионов, два раза в групповой раунд Лиги Европы и в 1/16 финала турнира. После "Астаны" он около года работал в сборной Казахстана.

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