Стало известно решение Исаэля по возвращению в "Кайрат"

Бразильский полузащитник Исаэль Барбоза не вернется в летнее трансферное окно в "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Опытный футболист, неделю назад заявивший о готовности вновь сыграть за алматинский клуб, на данный момент находится в поиске других вариантов продолжения карьеры.
Ранее появилась информация о том, что руководство "Кайрата" провело переговоры с игроком, но по какой причине стороны не договорились - неизвестно. Вероятно, алматинцы не смогут пополнить состав в нынешнее трансферное окно иностранными новичками.
В "Кайрате" Исаэль провел 174 матча, в которых забил 41 гол и сделал 54 ассиста. На его счету четыре серебра КПЛ, одна бронза, четыре победы в Кубке Казахстана и две в Суперкубке.
После ухода из алматинского клуба бразилец выступал за венгерский "Ференцварош" и катарский "Умм-Салаль".
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